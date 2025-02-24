مفاجأة | "أولى صفقات الموسم الجديد" .. الهلال يحصل على توقيع لاعب الأهلي

صفقة جاءت وسط ظروف الهلال الصعبة..

وسط كل الأحاديث عن معاناة الهلال في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ يبدو أن مجلس إدارة النادي، بقيادة رئيس الشركة "غير الربحية" فهد بن نافل، كان يعمل في الخفاء.

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نتائج الهلال تراجعت بالفعل، في الموسم الرياضي الحالي؛ وذلك بعد السيطرة على كافة الألقاب المحلية "دوري روشن، كأس الملك والسوبر السعودي"، في 2023-2024.

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آخر النتائج السلبية للزعيم الهلالي؛ كانت الخسارة (1-4) أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، على ملعب "الإنماء" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.