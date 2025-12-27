FBL-ASIA-C1-UAE-KSA-HILAL-AHLIAFP
محمد سعيد

"معقولة ما لقيتوا تاريخ إلا هذا!" .. انتقادات لاذعة للجنة المسابقات بعد إعلان الموعد المفاجئ لنصف نهائي كأس الملك!

أزمة بسبب جدول مباريات المربع الذهبي في "العشرة الأواخر"..

تسبب إعلان لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن موعد مباراتي الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، في حالة من الجدل بين جماهير الكرة السعودية والنقاد أيضًا.

فما بين كلاسيكو مثير يجمع الهلال والأهلي، ومواجهة أخرى قوية يبن الاتحاد والخلود، يبقى أغلى الكؤوس في المملكة العربية السعودية معلقًا ويثير حماس جماهير الأندية الأربعة المتعطشة للقب، لكن ذلك لم يمنع وجود انتقادات للمواعيد الجديدة للمباريات.

  • مواعيد لجنة المسابقات لنصف نهائي الكأس

    وفقًا لإعلان لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، يصطدم الأهلي بالهلال في كلاسيكو سعودي مثير، ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بينما يشهد الطرف الآخر من المربع الذهبي مواجهة قوية تجمع بين الاتحاد "حامل اللقب" والخلود.

    ووفقًا لإعلان لجنة المسابقات، تقام مباراة اتحاد جدة أمام الخلود يوم 16 مارس المقبل، على ملعب الحزم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بينما يحتضن ملعب الإنماء قمة الأهلي والهلال في اليوم التالي (17 مارس 2026)، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في واحدة من أبرز وأقوى مواجهات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

    هذا الإعلان كان ليمر مرور الكرام، لولا أن هذا التوقيت يتزامن مع الأيام العشرة الأواخر من شهر رمضان الكريم، وهي الأيام التي تسبق أعياد الفطر المبارك وينشغل خلالها الجمهور بالعبادات بشكل مكثف، وهو ما وضع علامات استفهام حول قرار لجنة المسابقات وفتح عليها عدة أبواب من الانتقادات التي تضاف إلى الهجوم المتواصل عليها بسبب الروزنامة غير المنتظمة في البطولات المحلية بالسعودية خلال الموسم الجاري.

  • لجنة المسابقات من أسباب عزوف الجماهير!

    الإعلامي السعودي خلف الكويكبي، كان من ضمن المنتقدين لقرار لجنة المسابقات بشأن مواعيد مباريات الدور نصف النهائي لكأس الملك السعودي، حيث كتب تغريدة عبر حسابه بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، اتهم خلاله اللجنة بأنها من أحد أهم أسباب غياب الجماهير عن مدرجات كرة القدم بسبب قراراتها غير المدروسة والمواعيد غير المناسبة للمباريات.

    وكتب الكويكبي في تغريدته: "من أسباب عزوف الجماهير عن المباريات هي لجنة المسابقات التي تتفنن في اختيار توقيت المباريات".

    وأضاف: "نصف نهائي أغلى الكؤوس يقام في 27,28 رمضان يعني انتم وقفتوا الدوري 8 مرات مدري 9 وأجلتوا بعض الجولات والمباريات معقولة ما لقيتوا تاريخ إلا هذا!".

    مشوار الهلال والأهلي نحو نصف نهائي كأس الملك

    قدمت الفرق الأربعة (الهلال، الأهلي، الاتحاد، الخلود)، مسيرة مميزة نحو التأهل إلى المربع الذهبي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026، حيث الأهلي كان قد تأهل إلى هذا الدور عقب تخطيه عقبة القادسية عبر ركلات الترجيح بنتيجة (5-4)، بعد مباراة اتسمت بالإثارة والندية حتى دقائقها الأخيرة وانتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

    وكان الأهلي قد تخطى الباطن بسهولة في دور الـ16، عندما تغلب عليه بثلاثية نظيفة، وذلك بعد اكتساح العربي أيضًا في دور الـ32 بخماسية نظيفة.

    أما الهلال فكانت مسيرته أيضًا هادئة نحو الدور نصف النهائي، حيث استهل مشواره في دور الـ32 بالفوز على العدالة بهدف دون رد سجله عبد الله الحمدان، ومن ثم انتقل إلى دور الـ16 الذي تخطى خلاله الأخدود بنفس النتيجة، لكن هذه المرة كان صاحب هدف العبور هو البرازيلي ماركوس ليوناردو. وفي الدور ربع النهائي استعرض الهلال قوته الكبرى بعد أداء قوي تُوج بالفوز على الفتح برباعية مقابل هدف.

  • مشوار الاتحاد والخلود نحو نصف نهائي كأس الملك

    في المسار الآخر من البطولة، يسير الاتحاد بشكل قوي نحو الحفاظ على اللقب، حيث استهل مشواره في الدور التمهيدي بالفوز على الوحدة بهدف دون رد، قبل أن يحقق فوزًا ثمينًا على النصر (2-1) ويقصي العالمي خارج البطولة من دور الـ16، ومن ثم حجز "العميد" مقعده في نصف النهائي بعد تفوقه على الشباب بنتيجة 4-1 في لقاء حماسي.

    وأخيرًا كان الخلود هو "الحصان الأسود" في كأس خادم الحرمين الشريفين هذا الموسم، من خلال مسيرته اللافتة والتي بدأت بالفوز على البكيرية في الدور الأول بنتيجة (2-1)، قبل أن يقصي النجمة من دور الـ16 بهدف نظيف سجله راميرو إنريكي، وفي ربع النهائي حقق فوزًا مثيرًا على الخليج بنتيجة (4-3) ليضرب موعدًا مع العميد.

    جدير بالذكر أن الاتحاد هو بطل النسخة الأخيرة، بفوزه على القادسية في المباراة النهائية، بنتيجة (3-1)، ويعتبر اللقب هدفًا أساسيًا للفرق الأربعة المتنافسة، فالعميد يريد الحفاظ على لقبه في ظل مسيرته المتقلبة على مستوى دوري روشن السعودي.
    أما الهلال والأهلي فكل منهما يطمع في لقب يعيده إلى الواجهة من جديد على المستوى المحلي، بينما يبقى الخلود صاحب الطموح الأكبر في تحقيق مفاجأة كبرى من مفاجآت الكأس المعتادة على أمل تحقيق اللقب.

