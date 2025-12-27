"معقولة ما لقيتوا تاريخ إلا هذا!" .. انتقادات لاذعة للجنة المسابقات بعد إعلان الموعد المفاجئ لنصف نهائي كأس الملك!

وفقًا لإعلان لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، يصطدم الأهلي بالهلال في كلاسيكو سعودي مثير، ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بينما يشهد الطرف الآخر من المربع الذهبي مواجهة قوية تجمع بين الاتحاد "حامل اللقب" والخلود.

ووفقًا لإعلان لجنة المسابقات، تقام مباراة اتحاد جدة أمام الخلود يوم 16 مارس المقبل، على ملعب الحزم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بينما يحتضن ملعب الإنماء قمة الأهلي والهلال في اليوم التالي (17 مارس 2026)، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في واحدة من أبرز وأقوى مواجهات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

هذا الإعلان كان ليمر مرور الكرام، لولا أن هذا التوقيت يتزامن مع الأيام العشرة الأواخر من شهر رمضان الكريم، وهي الأيام التي تسبق أعياد الفطر المبارك وينشغل خلالها الجمهور بالعبادات بشكل مكثف، وهو ما وضع علامات استفهام حول قرار لجنة المسابقات وفتح عليها عدة أبواب من الانتقادات التي تضاف إلى الهجوم المتواصل عليها بسبب الروزنامة غير المنتظمة في البطولات المحلية بالسعودية خلال الموسم الجاري.