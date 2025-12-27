"معقولة ما لقيتوا تاريخ إلا هذا!" .. انتقادات لاذعة للجنة المسابقات بعد إعلان الموعد المفاجئ لنصف نهائي كأس الملك!

في المسار الآخر من البطولة، يسير الاتحاد بشكل قوي نحو الحفاظ على اللقب، حيث استهل مشواره في الدور التمهيدي بالفوز على الوحدة بهدف دون رد، قبل أن يحقق فوزًا ثمينًا على النصر (2-1) ويقصي العالمي خارج البطولة من دور الـ16، ومن ثم حجز "العميد" مقعده في نصف النهائي بعد تفوقه على الشباب بنتيجة 4-1 في لقاء حماسي.
وأخيرًا كان الخلود هو "الحصان الأسود" في كأس خادم الحرمين الشريفين هذا الموسم، من خلال مسيرته اللافتة والتي بدأت بالفوز على البكيرية في الدور الأول بنتيجة (2-1)، قبل أن يقصي النجمة من دور الـ16 بهدف نظيف سجله راميرو إنريكي، وفي ربع النهائي حقق فوزًا مثيرًا على الخليج بنتيجة (4-3) ليضرب موعدًا مع العميد.
جدير بالذكر أن الاتحاد هو بطل النسخة الأخيرة، بفوزه على القادسية في المباراة النهائية، بنتيجة (3-1)، ويعتبر اللقب هدفًا أساسيًا للفرق الأربعة المتنافسة، فالعميد يريد الحفاظ على لقبه في ظل مسيرته المتقلبة على مستوى دوري روشن السعودي.
أما الهلال والأهلي فكل منهما يطمع في لقب يعيده إلى الواجهة من جديد على المستوى المحلي، بينما يبقى الخلود صاحب الطموح الأكبر في تحقيق مفاجأة كبرى من مفاجآت الكأس المعتادة على أمل تحقيق اللقب.