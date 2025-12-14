Prince Al-Waleed Bin Talal, nephew of thAFP
محمود خالد

مستقبل الهلال بعد "استحواذ" الوليد بن طلال .. مفاجأة برنامج الاستقطاب و"تمني" بعدم تكرار الخطوة في النصر!

الهلال يستعد لإعلان صفقته التاريخية في ديسمبر..

يستعد نادي الهلال، لخطوة تاريخية، في ظل ترقب الإعلان عن صفقة استحواذ الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، على النادي، والتي تمثل خطوة غير مسبوقة في تاريخ الرياضة السعودية.

ويخضع الهلال - حاليًا - لملكية صندوق الاستثمارات السعودي، بنسبة 75% من أسهم "الزعيم"، بينما تعد نسبة الـ25% الأخرى مملوكة للدولة، ممثلة في وزارة الرياضة، فيما ينتظر أن تتحول ملكية النادي بالكامل إلى الوليد بن طلال، في خطوة سيتم الإعلان عنها رسميًا خلال شهر ديسمبر الجاري.

وتشير تقارير إلى أن الهلال سيكون له السبق في تلك الخطوة، وينتظر توجه النصر والاتحاد أيضًا من "ملكية" صندوق الاستثمارات، فيما لا يزال الجدل دائرًا حول مستقبل الأهلي.

  • مصير الهلال بعد "استحواذ" الوليد بن طلال .. "تجربة لا أتمناها في النصر"

    ووجه الإعلامي سعود الصرامي، عبر برنامج "ملاعب" مع فيصل الجفن، سؤالًا يتعلق بتلك الخطوة، قائلًا "ما هو مصير مقر النادي وأصول قيمة اللاعبين وغيرها من الأمور، في حالة استحواذ الأمير الوليد بن طلال على نادي الهلال؟".

    وطالب الصرامي بضرورة عقد مؤتمر صحفي، بحضور الأمير الوليد بن طلال، وممثل عن وزارة الرياضة، من أجل كشف التفاصيل الكاملة بشأن خطوة الاستحواذ.

    وذكر الصرامي بأنه لا توجد أي جهة قادرة على "الإنفاق" على الأندية، مثلما فعل صندوق الاستثمارات العامة، فيما رد الإعلامي فيصل الجفن، بأن أموال الدعم قادمة من برنامج الاستقطاب، وليس الصندوق.

    في المقابل، قال المتحدث الرسمي السابق بنادي النصر، إنه لا يتمنى بأن يخرج النصر من ملكية صندوق الاستثمارات العامة، موضحًا "عندما يكون النادي مرتبطًا بفرد، فأين ستذهب الأندية الأخرى بعد انتقالها من صندوق الاستثمارات؟ في هذه الحالة، فإن الإنفاق الذي تلقته الأندية في الـ3 سنوات الماضية، لا يمكن أن تتكرر في السنوات المُقبلة.

    • إعلان

  • مفاجأة كبيرة من برنامج الاستقطاب

    من جانبه، كشف الإعلامي عبد الرحمن الجماز، المقرب من البيت الهلالي، عن معلومة مهمة حول استحواذ الأمير الوليد بن طلال على نادي الهلال.

    ونشر الجماز تغريدة، عبر منصة (إكس)، مؤكدًا أن برنامج الاستقطاب يستمر في دعمه للهلال حتى نهاية عام 2027، أسوة بأندية الصندوق، حتى بعد استحواذ شركة المملكة القابضة عليه بالكامل.

    وأثارت تلك المعلومة، حالة واسعة من الجدل، وسط اعتراضات الجماهير على ما تم وصفه باستمرار دعم الهلال، حتى بعد خروجه من ملكية صندوق الاستثمارات العامة.

  • Ittihad fansGetty

    وماذا عن الاتحاد؟

    وبخلاف خطوة الهلال في إعلان استحواذ الأمير الوليد بن طلال، خلال الشهر الجاري، فقد ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، بأن نادي الاتحاد، الذي يخضع لملكية الصندوق، ليس قريبًا من اتخاذ تلك الخطوة.

    الاتحاد دخل في مفاوضات مع عدد كبير من المستثمرين، على غرار عبد الله صالح كامل، وشقيقه محيي وآخرون، الأمر الذي يجعله بحاجة إلى 3 شهور على الأقل.

    من ناحية أخرى، ذكر الإعلامي سعود الصرامي، بأن هناك احتمالية بأن يصبح الأهلي النادي الوحيد الذي يظل تحت ملكية صندوق الاستثمارات، مع خروج النصر والاتحاد.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Al Waleed bin Talal Al Hilal GOAL ONLYGoal AR

    الهلال بين ملكية الصندوق ودعم الوليد بن طلال "الملياري"

    وتمهيدًا للميركاتو السعودي التاريخي، الذي شهده صيف 2023، أعلن وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، عن نقل ملكية أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي إلى صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 75%.

    وأبرم نادي الهلال، صفقات تاريخية، في ميركاتو 2023، بضم أسماء على غرار نيمار جونيور، ياسين بونو، خاليدو كوليبالي، روبن نيفيش، سيرجي سافيتش، أليكساندر ميتروفيتش.

    وساهمت صفقات الهلال، في تحقيق موسم تاريخي في "2023-2024"، بعد الفوز بالثلاثية السعودية مع المدير الفني جورج جيسوس، بخلاف الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، فضلًا عن تحقيق رقم قياسي في موسوعة جينيس، كأكثر نادٍ صنعًا للانتصارات المتتالية في تاريخ كرة القدم، برصيد 34 مباراة.

    ورغم تراجع الهلال في موسم 2024-2025، واكتفائه بلقب كأس السوبر السعودي، إلا أن الزعيم اختتم الموسم بأفضل طريقة، مع مدربه الجديد سيموني إنزاجي، بمشاركته في كأس العالم للأندية 2025، التي شهدت تعادلًا أوقف سلسلة انتصارات ريال مدريد في المونديال، بنتيجة (1-1)، وفوزًا تاريخيًا على مانشستر سيتي (4-3)، في دور الـ16، فيما توقفت محطة الأزرق عند ربع النهائي.

    وكان فهد بن نافل، رئيس مؤسسة الهلال غير الربحية السابق، قد وجه رسالة شكر إلى الأمير الوليد بن طلال، في رسالته الوداعية لجماهير الزعيم، مؤكدًا أن العضو الذهبي يعد رمزًا راسخًا في ذاكرة الهلاليين، وداعمًا تاريخيًا لأجيال مضت.

    وقال ابن نافل، إن الوليد بن طلال قدم أكثر من 1.5 مليار ريال، لإدارة الهلال، من أجل دعم الكيان، مضيفًا "المملكة القابضة.. وكل شركاتي وأنا.. سنقف خلف الهلال للوصول به قاريًا ثم عالميًا بدعم قيادتنا".. "الهلال..؟ ما فيه إلا ابشر وتم!". ليست مجرد عبارات عابرة؛ بل أفعال كتبها التاريخ.. وشهدت لها الأمجاد.. وتناقلتها الأجيال".

0