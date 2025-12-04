Simone Inzaghi Inter Hilal (Goal Only)Goal AR
من نجم النصر إلى محارب السرطان .. إنتر ينجح في المقاومة والهلال يفشل في "لم الشمل" مع إنزاجي!

7 أسماء من النيراتزوري كانت على رادار الهلال

في صيف 2025، أبرمت إدارة نادي الهلال، صفقة من العيار الثقيل، حينما تعاقدات مع المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، من أجل قيادة الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد سنوات، قاد فيها إنتر للإنجازات، ثم رحل بأسوأ نهاية ممكنة عن قلعة النيراتزوري.

انتقال إنزاجي عن الهلال، أثار الكثير من اللغط، حيث تزامن مع الخسارة الثقيلة للإنتر، في نهائي دوري أبطال أوروبا، بخماسية نظيفة من باريس سان جيرمان، حيث بدأت الاتهامات تطارد سيموني بربط مفاوضات الزعيم، بانهيار مستوى الفريق في نهائي ميونخ.

ومع خطوة إنزاجي الجديدة، بدأت - بين الحين والآخر - التوقعات تشير إلى اتجاه الهلال نحو استنساخ نسخة للإنتر في الفريق، واللجوء إلى "لم الشمل" مع نجوم النيراتزوري، في الملاعب السعودية، إلا أن الواقع كان يتجه نحو السيناريو المعاكس.

    إنزاجي متهم بمحاولة "إقناع" ثنائي إنتر

    انطلقت كلمات الرئيس التنفيذي للهلال، ستيف كالزادا، كالنار في الهشيم، حينما قال إنه كان على اتصال بسيموني إنزاجي، قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، وقد وافق المدرب شفهيًا على العرض، ولكنه طلب من إدارة النادي السعودي، الانتظار لحين انتهاء المباراة، ولم يوقع العقد إلا بعد النهائي.

    هذا التصريح أثار غضب مسؤولي إنتر، ووضع إنزاجي في دائرة الاتهام بأنه حاول طعن النادي الإيطالي في الظهر، كما تم ربط هذا الأمر، بالأداء السيء الذي ظهر عليه نجوم الإنتر في ليلة خماسية باريس.

    ليس ذلك فحسب، بل إن صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، قالت إن إنزاجي كان يحاول التفاوض مع ثنائي إنتر، نيكولو باريلا وأليساندرو باستوني، لإقناعهما بمرافقته نحو الهلال، خاصة وأن لاعبًا مثل باريلا كان على رادار الهلال قبلها بفترة، حيث أفادت نفس الصحيفة، بأن الهلال قدم عرضًا استثنائيًا لمدة 4 سنوات، براتب قدره 35 مليون يورو سنويًا، ما يعادل 5 أضعاف راتبه، إلا أن اللاعب الأعلى أجرًا بين الإيطاليين في الكالتشيو، تمسك بالبقاء مع الإنتر.

    عرض لا يرفض من أجل "محرك" وسط الإنتر

    ولم يكن باريلا وباستوني فقط من ربطتهم التقارير برغبة الهلال في لم شملهم مع إنزاجي، بل أن التركي هاكان تشالهان أوغلو، نجم وسط الإنتر، نال نصيبًا من اهتمام الزعيم، بناءً على طلب من المدرب الإيطالي.

    وأفاد الصحفي إكرم كونور، بأن الهلال كان على استعداد لتقديم عرض إلى تشالهان أوغلو، براتب قدره 20 مليون يورو سنويًا، لمدة 3 مواسم، مع دور في الجهاز الفني بعد اعتزال كرة القدم، من أجل التفوق في السباق مع جلطة سراي الذي أراد التعاقد معه أيضًا، فيما قال الصحفي رودي جاليتي إن النصر أيضًا حاول الظفر بتوقيع اللاعب ودخال في مفاوضات مع الإنتر، والذي حدد مبلغ 30 مليون يورو كحد أدنى للنظر في مسألة بيع عقده.

    ورغم بلوغه 31 عامًا، إلا أن تشالهان أوغلو، لا يزال محرك الوسط في إنتر، وعنصرًا أساسيًا لا يمكن الاستغناء عنه، فيما شارك اللاعب في 16 مباراة، بين الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.

    ليس نجوم الفريق فقط .. بل الإدارة أيضًا

    الحديث عن انتقال نجوم الإنتر إلى الهلال، لم يقتصر فقط عند لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بل شمل الإدارة أيضًا، في ظل بحث النادي السعودي عن مدير رياضي أجنبي.

    وأشارت تقارير إلى أن الهلال مهتم بالتعاقد مع المدير الرياضي "الأيقوني" بييرو أوسيليو، الذي صنع طفرة في الإنتر، وكذلك رئيس الكشافين، داريو باتشين، بعرض مضاعف لراتبهما، من أجل إقناعهما بالرحيل إلى الزعيم.

    ورغم تجدد الحديث حول أوسيليو من آن لآخر، إلا أن جوزيبي ماروتا، رئيس النادي، حسم الجدل، في سبتمبر الماضي، في حديث عبر صحيفة "الرياضية"، مؤكدًا أن أوسيليو وباتشين مستمران في إنتر، ولن يرحلا عن النيراتزوري، خاصة وأن أوسيليو الذي يعمل في منصبه بالإنتر منذ 2014، لا يزال مرتبطًا بعقد حتى 2027.

    حتى نجم النصر أراد لم الشمل

    ولعلّ ملف النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، متوسط ميدان النصر، قد نال أعمدة رئيسة في الأوساط الرياضية، في ظل عدم التوصل لاتفاق مع إدارة ناديه، حول تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2026.

    ومع قدوم إنزاجي لتدريب الهلال، خرجت تقارير لتؤكد أن مارسيلو بروزوفيتش، الذي يعد "رمانة الميزان" في النصر، يرغب في الانتقال إلى صفوف الغريم التقليدي، من أجل "لم الشمل" مع إنزاجي الذي سبق وأن أشرف عليه خلال فترة تواجده في إنتر، ما دفعه لرفض عرض سابق من الشباب لاستعارته.

    وبمرور الوقت، أبدى بروزوفيتش اقتناعه بالبقاء مع النصر، في الفترة المتبقية من عقده، خاصة وأن النادي أبرم صفقات من العيار الثقيل، وبات يتبنى مشروعًا طموحًا، يجعل الفريق منافسًا شرسًا على الألقاب هذا الموسم، إلا أن وكيل الكرواتي أكد أنه لم يتوصل لاتفاق مع النادي - حتى هذه اللحظة - ولا يستبعد فكرة العودة إلى أوروبا.

    محارب السرطان

    وقبل أيام، أعلن الإعلاميان فابريتسيو رومانو وماتيو موريتو، عن تمسك سيموني إنزاجي بالتعاقد مع النجم الإيطالي المخضرم فرانشيسكو أتشيربي، قلب دفاع الإنتر، والملقب بـ"محارب السرطان"، من أجل قبول الرحيل إلى الهلال في صفقة انتقال حر، مع اقتراب عقده من الانتهاء مع الإنتر.

    أتشيربي الذي انتصر على مرض السرطان، احتل عناوين الصحف، بعد الواقعة الملحمية مع برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا "2024-2025"، حيث سجل هدف التعادل للإنتر (3-3)، في الدقيقة 90+3، ليقود المباراة إلى الوقت الإضافي، ويتمكن النيراتزوري من خطف بطاقة العبور للنهائي، بعدما كان على أعتاب المغادرة.

    في المقابل، أكد فيديريكو باستوريلو، وكيل أعمال إنزاجي، لموقع "توتو ميركاتو ويب"، أن التعاقد مع أتشيربي صعب، في ظل اكتمال قائمة الأجانب في صفوف الهلال، وعدم وجود مقعد شاغر، مع استبعاد فكرة رحيل أي لاعب أجنبي في الفترة الشتوية.

    ورغم افتقاد الهلال للثنائي ياسين بونو وخاليدو كوليبالي، خلال منافسات كأس أمم إفريقيا، إلا أن وكيل إنزاجي رشّح فكرة ضم لاعب "مواليد"، على التوقيع مع لاعب أجنبي جديد، مضيفًا أن الهلال لم يقدم عرضًا رسميًا إلى مدافع فيورنتينا، بيترو كوموزو، لأنه فضل الاستمرار مع فريقه الحالي.

