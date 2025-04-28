رسالة أحرجت مسؤولي النصر والأهلي .. السر وراء عدم إعلان الهلال عن بطولاته بعد نتائج مشروع التوثيق!

لماذا لم يعلن الهلال عن بطولاته على غرار النصر والأهلي؟

بعد المصادقة على التقرير النهائي حول مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، خرج ناديا النصر والأهلي للكشف عن بطولاتهم، حيث أفاد الأول بأنه يمتلك 19 بطولة دوري، فيما أوضح الآخر بأنه يحمل في خزائنه 51 لقبًا في جميع البطولات داخل المملكة.

وأثار نادي الهلال، جدلًا بشأن عدم إعلانه عن عدد بطولاته، بعد اجتماع الجمعية العمومية لفريق مشروع التوثيق؛ في الوقت الذي كشف خلاله الشباب عن ردّة فعله برفض قرارات فريق العمل، ما دفع فارس العلياني، ممثل "شيخ الأندية" لرفع البطاقة الحمراء، اعتراضًا على التقرير النهائي للمشروع.

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