منقذ الجبهة اليمنى: إصابة اليامي تورط إنزاجي .. لاعب النصر يقدم الحل أو عليك بسيناريو بيريشيتش "المجنون"

باختصار، الهلال في موقف لا يُحسد عليه، ليس فقط بسبب التعثرات الأخيرة التي أبعدته عن موقعه في الصدارة بعد "10" جولات، وإنما في كم الإصابات الكبيرة التي يعاني منها الأزرق، في ظل حربه على ثلاث جبهات، خلال الموسم الرياضي الجاري "2025-2026"، بين الدوري وكأس الملك والنخبة الآسيوية.

على الورق، لا يزال الهلال هو الفريق الوحيد الذي لم يتجرع كأس الهزيمة هذا الموسم، مع مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، إلا أن كثرة تعادلات الزعيم، بالوصول إلى التعادل السابع أمام التعاون، في مباراة الجولة العاشرة "المؤجلة"، كان كفيلًا بزحزحة الأزرق إلى المركز الثالث، خلف النصر والأهلي.

وبين ذلك، يطلّ الهلال عبر خبر صادم لعشاقه، بالكشف عن التقرير الطبي، الذي أظهر غياب العديد من اللاعبين المؤثرين بسبب الإصابة.

من بينهم، جاء حمد اليامي، الظهير الأيمن للهلال، والذي تعرض لإصابة مفاجئة دون أي التحام، خلال مشاركته في مباراة التعاون، فيما كشفت الفحوص المبدئية عن إصابته في الرضفة، وفي انتظار الكشف عن التقارير النهائية ومدة البرنامج العلاجي.