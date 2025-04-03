حتى لا يعود الريال للبحث عن "النجمة العاشرة" وتجردوا عملاق مصر من تاريخه .. كفاكم حديثًا عن بطولات الهلال الآسيوية!

لماذا كل هذا الحديث؟

حوار أشبه بـ"الصداع المزمن" في رأس كل عاشق للكرة السعودية، هل الهلال يمتلك 4 بطولات آسيوية كبرى، أم بطولتين فقط؟

ولمن لا يعرف تلك القصة، فإن الأمر باختصار أن الهلال توج بلقبين في آسيا، خلال موسمي 1991 و1999-2000، تحت راية النظام القديم للبطولة، المعروف ببطولة آسيا للأندية، قبل استحداث نظام جديد للبطولة، بعنوان "دوري أبطال آسيا"، منذ نسخة 2003 وحتى 2024، وفاز الهلال باللقب مرتين أيضًا خلال نسختي 2019، و2021 التي أهّلته للمشاركة في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية 2025، بنظامها الحديث بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة.

ومنذ ذلك الوقت، والأمر سجال بين أتباع الهلال وأصحاب الانتماء للأندية الأخرى، بين اعتبار الزعيم حامل لقبين فقط في دوري أبطال آسيا، ووصفه بصاحب البطولات الأربع، بالنظر إلى جميع النسخ السابقة للبطولة الآسيوية بجميع أنظمتها منذ نسخة 1967.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

السؤال هو، ماذا لو تم النظر للبطولات القارية في جميع أنحاء العالم، واستبعاد ألقاب الأندية فيما قبل النظام الحديث؟