النمسا والنرويج | "أسد على الدوري الإنجليزي وفي المنتخب نعامة".. أرناوتوفيتش يلقن هالاند درسًا قاسيًا!

نجم السيتي يختفي من جديد..

حقق منتخب النمسا فوزًا كاسحًا على حساب ضيفه النرويجي بنتيجة 5-1 مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثالثة في المستوى الثاني بدوري الأمم الأوروبية.

افتتح نجم الإنتر ماركو أرناوتوفيتش أهداف النمسا في الدقيقة الثامنة بتسديدة مميزة، قبل أن يرد ألكسندر سورلوث، نجم أتلتيكو مدريد، بالتعادل للنرويج في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني، فرض منتخب النمسا سيطرته المطلقة على المباراة، وأحرز 4 أهداف عن طريق أرناوتوفيتش وفيليب لينهارت وستيفان بوش وميكائيل جيجوريتش في الدقائق 49 و58 و62 و71.

بهذه النتيجة، رفع المنتخب النمساوي رصيده إلى 7 النقاط، بالتساوي مع النرويج وسلوفينيا في الصدارة، بينما يأتي منتخب كازاخستان في قاع الترتيب بنقطة واحدة.