المتاعب تلاحق النصر أينما ذهب! .. الوحدة يرفض خوض المباراة ويطالب باعتبار العالمي "منسحبًا"

أزمة جديدة يتعرض لها نادي النصر..

يبدو أن "المتاعب"؛ أصبحت هي عنوان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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وبعيدًا عن متاعب تراجع النتائج "محليًا"؛ كان النصر قد أعرب عن غضبه الكبير، بسبب رفض الرابطة المحترفة تأجيل مواجهته ضد العروبة، المقررة يوم 28 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة 23 من دوري روشن السعودي؛ والتي تسبق المباراة المصيرية ضد استقلال طهران الإيراني، في ذهاب دور "ثمن النهائي" من مسابقة النخبة الآسيوية.

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لكن.. قبل مواجهتي العروبة واستقلال طهران؛ يجب على الفريق النصراوي أولًا، أن يخوض مباراته ضد مستضيفه نادي الوحدة، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.