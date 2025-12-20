FBL-KSA-CUP-NASSR-HILALAFP
محمد سعيد

"النصر ليس له ذنب في النهاية" .. علامة استفهام على قرار لجنة المسابقات بشأن مباريات الهلال والأهلي والاتحاد!

جدول مباريات الأربعة الكبار في يناير يثير جدلًا واسعًا

وجه الإعلامي الرياضي عبد العزيز الزلال، انتقادات لاذعة إلى لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بسبب المباريات الكبرى التي تقام خلال شهر يناير، بالتزامن مع إقامة منافسات كأس الأمم الإفريقية 2025.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2025"، غدًا الأحد في المغرب، بالتزامن مع عودة منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين بنهاية الأسبوع الجاري، وهو ما يحرم عدد من الأندية السعودية من لاعبين مؤثرين في صفوفها، بسبب ارتباطهم بأداء الواجب الوطني مع منتخبات بلادهم في البطولة القارية التي تقام كل عامين.

  • انتقاد لاذع للجنة المسابقات بسبب مباريات يناير

    الإعلامي الرياضي عبد العزيز الزلال، تحدث عبر شاشة "MBC أكشن" في برنامج "أكشن مع وليد"، مستنكرًا قرارات لجنة المسابقات بشأن هذه المباريات، حيث قال: "الجميع يعرف أن الدوري السعودي تنحصر المنافسة فيه على اللقب بين الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي ويمكن أن يدخل معهم القادسية أو التعاون، إلا لجنة المسابقات لا تعلم ذلك".

    وأضاف: "هذه اللجنة بآلية توزيع المباريات، أن يلتقي الهلال والأهلي مع النصر في يناير 2026، رغم علمهم منذ بداية الموسم أن هذا التوقيت يتزامن مع كأس الأمم الإفريقية وأن الهلال والأهلي والاتحاد الأندية المنافسة ستفتقد العديد من نجومها".

    وتابع الزلال: "اللجنة بطريقة غريبة قررت أن تتجاهل جميع التواريخ وقررت إقامة هذه المباريات المهمة والمؤثرة للغاية في شكل المنافسة خلال شهر يناير، فمثلًا الهلال سيواجه النصر بدون حارسه الأساسي ياسين بونو والمدافع كاليدو كوليبيالي، بينما الأهلي أيضًا سيواجه النصر بدون رياض محرز، فرانك كيسييه وميندي".

  • أين عدالة المنافسة؟

    في نفس السياق تساءل الإعلامي السعودي: "هل لجنة المنافسات عندما كانت تضع جدول المسابقة في بداية الموسم، لم تكن تعلم أن الأندية الكبرى التي دائمًا ما تتنافس على لقب الدوري، ستكون بصفوف غير مكتملة في مثل هذا التوقيت بسبب البطولة الإفريقية".

    وأردف: "كيف اختاروا شهر يناير لمثل هذه المباريات، رغم علمهم أن الأندية هذه ستكون متضررة كثيرًا من غياب لاعبيها المؤثرين، هناك علامة استفهام كبيرة على هذا القرار يطرحها الشارع الرياضي، وهذا يعكس أيضًا شكل العمل في لجنة المسابقات واتحاد الكرة السعودية ورابطة الأندية، هناك جدل كبير على كل هذه القرارات".

    وختم: "النصر ليس له ذنب في ذلك، حيث يحقق حتى الآن العلامة كاملة ويسير بخطوات ثابتة وجدولته ستكون سهلة نسبيًا في يناير، حيث يخوض مباريات أمام الأخدود والنجمة، اللجنة للأسف لم تحسب حساب لعدالة المنافسة".

  • Al Ahli SFC v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ما التالي للاتحاد؟

    من المقرر أن يفتقد الاتحاد، خدمات لاعبه المالي محمدو دومبيا، للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، التي تنطلق غدًا الأحد، بينما يعود الجزائري حسام عوار، الذي خرج من حسابات "محاربي الصحراء" وسيعود إلى الفريق لبدء رحلة العلاج بعد الإصابة التي أبعدته عن البطولة.

    وتعود عجلة دوري روشن، للدوران، الخميس المُقبل، بانطلاق منافسات الجولة الحادية عشرة، بعد تأجيل الجولة العاشرة بسبب تأهل المنتخب السعودي، إلى نصف نهائي كأس العرب "فيفا قطر 2025"، حيث يعود الاتحاد بخوض مباراة الكلاسيكو ضد الشباب، السبت، على ملعب الإنماء.

    وقبل قمة الشباب، يخوض الاتحاد مواجهة ناساف الأوزبكي، الثلاثاء المُقبل، في دوري أبطال آسيا للنخبة.

    ويحل الاتحاد، في المركز السابع من ترتيب دوري روشن، برصيد 14 نقطة، بعد مرور تسع جولات، فيما ضرب العميد موعدًا مع الخلود - المتأهل لأول مرة - في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بينما يحتل المركز الثامن في جدول "مجموعة الغرب" من دوري أبطال آسيا للنخبة، برصيد 6 نقاط، قبل ثلاث جولات على نهاية المرحلة.

  • ما التالي للهلال والنصر؟

    يحلّ الهلال ضيفًا على الشارقة الإماراتي، الإثنين، في دوري أبطال آسيا للنخبة، ثم يعود إلى الرياض، ليضرب موعدًا مع الخليج، الجمعة، في الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.

    الهلال يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 23 نقطة، متخلفًا بفارق 4 نقاط عن النصر المتصدر، وتجمعهما مباراة قمة مثيرة يوم 12 يناير المقبل على ملعب "المملكة أرينا"، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري السعودي للمحترفين.

    وقبل هذه المباراة، سيمر الهلال بعدة اختبارات صعبة حيث ينتهي من مواجهة الخليج يوم الجمعة المقبل، ليحل ضيفًا على الخلود ومن ثم يخرج مرة أخرى لمواجهة كل من الخلود وضمك "خارج الديار"، علمًا بأنه سيعود إلى ملعبه "المملكة أرينا" لمواجهة الحزم في الجولة 14 من دوري روشن السعودي.

    وتمثل هذه المباريات تحديًا كبيرًا أمام الهلال الذي يحتاج إلى جمع أكبر قدر من النقاط حتى موعد مواجهة النصر والتي ستحدد بشكل كبير شكل المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين.

