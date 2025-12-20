"النصر ليس له ذنب في النهاية" .. علامة استفهام على قرار لجنة المسابقات بشأن مباريات الهلال والأهلي والاتحاد!

الإعلامي الرياضي عبد العزيز الزلال، تحدث عبر شاشة "MBC أكشن" في برنامج "أكشن مع وليد"، مستنكرًا قرارات لجنة المسابقات بشأن هذه المباريات، حيث قال: "الجميع يعرف أن الدوري السعودي تنحصر المنافسة فيه على اللقب بين الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي ويمكن أن يدخل معهم القادسية أو التعاون، إلا لجنة المسابقات لا تعلم ذلك".

وأضاف: "هذه اللجنة بآلية توزيع المباريات، أن يلتقي الهلال والأهلي مع النصر في يناير 2026، رغم علمهم منذ بداية الموسم أن هذا التوقيت يتزامن مع كأس الأمم الإفريقية وأن الهلال والأهلي والاتحاد الأندية المنافسة ستفتقد العديد من نجومها".

وتابع الزلال: "اللجنة بطريقة غريبة قررت أن تتجاهل جميع التواريخ وقررت إقامة هذه المباريات المهمة والمؤثرة للغاية في شكل المنافسة خلال شهر يناير، فمثلًا الهلال سيواجه النصر بدون حارسه الأساسي ياسين بونو والمدافع كاليدو كوليبيالي، بينما الأهلي أيضًا سيواجه النصر بدون رياض محرز، فرانك كيسييه وميندي".