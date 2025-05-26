من داخل النصر .. الكشف عن حقيقة خوض كريستيانو رونالدو آخر مبارياته بقميص العالمي

عقد رونالدو ينتهي قريبًا وسط تضارب الأنباء بشأن مستقبله..

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، آخر مبارياته في الموسم الحالي 2024-2025، مساء اليوم الإثنين؛ عندما حل ضيفًا على الفتح، ضمن منافسات الجولة 34 "الأخيرة" من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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آخر مباريات النصر في الموسم الحالي؛ تأتي بالتزامن مع اقتراب نهاية عقد الأسطورة كريستيانو رونالدو، مع الفريق الأول لكرة القدم؛ والمقرر يوم 30 يونيو 2025.

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ولن يخوض الفريق النصراوي أي مباراة رسمية، حتى نهاية عقد رونالدو؛ لذلك.. تساءل الجمهور: "هل مباراة الفتح هي الأخيرة للأسطورة البرتغالية مع قلعة العالمي؟!".