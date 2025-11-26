أثار هدف كريستيانو رونالدو المذهل في مرمى الخليج خلال مباراة النصر الأخيرة في دوري روشن السعودي أصداءً وردود فعل كبيرة في مختلف أنحاء العالم، وهو ما وصفه النصراويون بالفائدة الكبرى لفريقهم والدوري السعودي، لكن وليد الفراج كان له رأي آخر مخالف تمامًا. فما هو؟
"النصر كان هامشيًا في هدف رونالدو بعكس الهلال!" .. وليد الفراج يعود لاستفزاز النصراويين من جديد!
هدف تاريخي
النصر كان قد حسم اللقاء أمام الخليج بالفعل بتقدمه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد عند الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، وفيما كان الحكم محمد السماعيل يستعد لإطلاق صافرة النهاية مرر البديل نواف بوشل تمريرة عرضية لداخل منطقة جزاء الضيوف في ملعب الأول بارك بالرياض، ودون سابق إنذار انقض رونالدو على الكرة بضربة مقصية متقنة ليُرسل الكرة لمرمى الخليج معلنًا عن الهدف الرابع.
هدف رونالدو أحيا ذكريات أهدافه الرابعة مع ريال مدريد، خاصة ذلك الذي سجله في مرمى يوفنتوس وأجبر جمهور الفريق الإيطالي على التصفيق له في قلب تورينو، خلال مواجهة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019، ولكنه في نفس الوقت ذكّر المشاهدين بعدد من الأهداف المسجلة بنفس الطريقة في الدوري السعودي.
الفراج يستفز النصراويين
الهدف المدهش من رونالدو أثار ردود فعل عالمية كبيرة جدًا ومازالت مستمرة حتى الآن، وقد وجد العديد من المشجعين والمحللين والمختصين بالكرة السعودية أن هذا الأمر عاد بالنفع الكبير على كرة القدم السعودية ودوري روشن، ولكن هذا الأمر أسفر عن نقاش ساخن بين النصراويين والهلاليين حول مدى استفادة السعودية أكثر من هدف رونالدو أم فوز الهلال على مانشستر سيتي في النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية.
وليد الفراج طرح هذا النقاش في حلقة أمس من برنامجه "أكشن مع وليد"، وقد طرح رأيه بالإشارة إلى أن فوز الهلال على السيتي عاد بالفائدة الحقيقية على السعودية فيما هدف رونالدو كان لصالحه هو فقط.
إذ قال "هناك فارق كبير بين فوز الهلال على مانشستر سيتي وهدف كريستيانو رونالدو ضد الخليج، الحدث الأول استثمره الهلال لصالحه بالكامل، رغم أن مسجلي الأهداف أجانب، فيما النصر كان هامشيًا في هدف رونالدو، والدوري السعودي كان حضوره فرعيًا، القصة بالكامل كانت كريستيانو، حتى زيارته لأمريكا وصورته مع الرئيس الأمريكي كان قضية شخصية والمستفيد الأول والوحيد منها هو رونالدو، ربما لو كان قد حضر بقميص النصر أو أظهره في أي وقت من الزيارة لقلنا نعم، لكنه لم يفعل ولذا الفائدة كانت له وحده".
رأي محمد الشيخ
ولم يختلف الناقد الرياضي محمد الشيخ مع وجهة نظر الفراج كثيرًا، وإن كان قد اعترف بتسليط الهدف الضوء على النصر والدوري السعودي.
حيث قال في نفس الحلقة "هدف رونالدو بكل ما يحمله من جمال هو هدف له على المستوى العالمي، وأيضًا له انعكاساته على النصر والدوري السعودي، فهو هدف تسويقي بالدرجة الأولى، لأنه سلط الأضواء بطريقة أو بأخرى على النصر والدوري، لكن هل هو استثمار فعلي لقيمة الدوري السعودي؟ لا بالطبع".
أضاف "الاستثمار الحقيقي على صعيد التسويق بالدرجة الأولى وإظهار قيمة المشروع السعودي هو بالطبع ما فعله الهلال في كأس العالم للأندية، سواء التعادل مع ريال مدريد أو الفوز على مانشستر سيتي. هذا الأمر جعل الهلال حديث المسؤولين والسياسيين الكبار في العالم أجمع، وقد حصل على إشادة رئيس الاتحاد الدولي والآسيوي لكرة القدم، وقد كان ردًا على تقليل رئيس الاتحاد الأوروبي من الدوري".
ماذا تبقى على حلم الـ1000 هدف؟
وواصل كريستيانو رونالدو، زحفه نحو تحقيق الألف هدف في مسيرته الكروية، بعد مقصيته الرائعة في شباك الخليج، حيث وقّع على الهدف رقم 954.
وبات الخلود هو الفريق الوحيد الذي لم يستقبل هدفًا من رونالدو، في دوري روشن، هذا الموسم، فيما وقع كريستيانو على 9 أهداف خلال 7 مباريات متتالية.
وأشعل رونالدو صراع الهدّافين مع زميله البرتغالي جواو فيليكس، الذي يتربع في الصدارة، بعد الجولة التاسعة، برصيد 11 هدفًا، ليبتعد بفارق هدف وحيد عن "الدون" الذي حصد جائزة الحذاء الذهبي في آخر موسمين.
ورفع رونالدو رصيده إلى 104 هدف و21 تمريرة حاسمة، في 117 مباراة رسمية، منذ انتقاله إلى النصر في شتاء 2023، فضلًا عن تسجيل 6 أهداف في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، حيث قاد الأصفر للقب وفاز بجائزة الهدّاف.
وحفر رونالدو اسمه في تاريخ دوري المحترفين السعودي، حينما بات أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف، في موسم واحد، برصيد 35 هدفًا بموسم 2023-2024.
ما ينتظر النصر
وحقق النصر رقمًا تاريخيًا بتحقيق 9 انتصارات متتالية في أولى جولات من دوري روشن، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة، محافظًا على صدارة الترتيب.
ويحل النصر ضيفًا على استقلال دوشنبه الطاجيكي، اليوم الأربعاء، على ملعب هيسور، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا 2، قبل فترة التوقف الطويلة، التي تتزامن مع مشاركة المنتخب السعودي الأول في بطولة كأس العرب "فيفا قطر 2025"، والتي تقام خلال الفترة بين 1-18 ديسمبر المُقبل.
وبدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وتربع النصر في صدارة جدول دوري روشن، بالعلامة الكاملة، ليبتعد بفارق أربع نقاط عن الهلال الوصيف، بينما جاء التعاون ثالثًا بـ22 نقطة، ثم الأهلي في المركز الرابع بـ19 نقطة.
أيضًا.. فاز النصر في الجولات الأربع الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس الملك من ثمن النهائي.