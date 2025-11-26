"النصر كان هامشيًا في هدف رونالدو بعكس الهلال!" .. وليد الفراج يعود لاستفزاز النصراويين من جديد!

الهدف المدهش من رونالدو أثار ردود فعل عالمية كبيرة جدًا ومازالت مستمرة حتى الآن، وقد وجد العديد من المشجعين والمحللين والمختصين بالكرة السعودية أن هذا الأمر عاد بالنفع الكبير على كرة القدم السعودية ودوري روشن، ولكن هذا الأمر أسفر عن نقاش ساخن بين النصراويين والهلاليين حول مدى استفادة السعودية أكثر من هدف رونالدو أم فوز الهلال على مانشستر سيتي في النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية.

وليد الفراج طرح هذا النقاش في حلقة أمس من برنامجه "أكشن مع وليد"، وقد طرح رأيه بالإشارة إلى أن فوز الهلال على السيتي عاد بالفائدة الحقيقية على السعودية فيما هدف رونالدو كان لصالحه هو فقط.

إذ قال "هناك فارق كبير بين فوز الهلال على مانشستر سيتي وهدف كريستيانو رونالدو ضد الخليج، الحدث الأول استثمره الهلال لصالحه بالكامل، رغم أن مسجلي الأهداف أجانب، فيما النصر كان هامشيًا في هدف رونالدو، والدوري السعودي كان حضوره فرعيًا، القصة بالكامل كانت كريستيانو، حتى زيارته لأمريكا وصورته مع الرئيس الأمريكي كان قضية شخصية والمستفيد الأول والوحيد منها هو رونالدو، ربما لو كان قد حضر بقميص النصر أو أظهره في أي وقت من الزيارة لقلنا نعم، لكنه لم يفعل ولذا الفائدة كانت له وحده".