بعد إقالته من النصر .. فيورنتينا يستعد لطرد ستيفانو بيولي والمدرب يعرض تنازلات مقابل الاستمرار

يستعد فريق فيورنتينا الإيطالي للانفصال عن مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي بعد هزيمته أمام ليتشي.
ويقوم فريق فيورنتينا حالياً بالبحث عن مرشحين محتملين ليحلوا محل بيولي، كما يقوم بتقييم الأثر المالي لإقالة مدربه.
يستعد فريق فيورنتينا الإيطالي للانفصال عن مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي بعد هزيمته أمام ليتشي.
ويقوم فريق فيورنتينا حالياً بالبحث عن مرشحين محتملين ليحلوا محل بيولي، كما يقوم بتقييم الأثر المالي لإقالة مدربه.
سجل ميدون بيريشا الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 23، حيث خسرت فيورنتينا أمام ليتشي في الدوري الإيطالي.
كانت هذه هي الخسارة الثالثة للفريق في آخر خمس مباريات، وبصرف النظر عن ليتشي، فقد تعرض الفريق أيضًا للهزيمة على يد إنتر وميلان، بينما حصل على تعادل 2-2 ضد بولونيا الذي لعب بعشرة لاعبين.
يُعتقد أن الهزيمة الأخيرة هي السبب الرئيسي وراء احتمال إقالة بيولي، الذي انضم إلى النادي هذا الصيف بعد فترة قضاها في آسيا مع نادي النصر بقيادة كريستيانو رونالدو.
الجدير بالذكر أن فيورنتينا، بعد 10 مباريات في الدوري المحلي، لم يحقق أي فوز بعد، حيث خسر ست مباريات وتعادل في الأربع الأخرى، على الرغم من امتلاكه لاعبين مثل إدين دجيكو واللاعب الدولي الإيطالي مويس كين في الهجوم، إلا أنه عانى من صعوبة في تسجيل الأهداف.
وفقًا لتقرير صادر عن TuttoMercatoWeb، يعمل المسؤولون حاليًا على تسوية الجانب المالي للصفقة، والتي سيتم دفعها كتعويض لبيولي.
تم التعاقد مع المدير الفني السابق لنادي النصر بعقد مدته ثلاث سنوات براتب صافٍ يزيد عن 3 ملايين يورو في الموسم.
ويبحث صانعو القرار، المدير الفني روبرتو جوريتي والمدير العام أليساندرو فيراري، عن خيارات جديدة، حيث برز باولو فانولي كأحد المرشحين الأوفر حظًا لتولي زمام الأمور.
ومع ذلك، قد يقوم فيورنتينا أيضًا بخطوة مفاجئة بتعيين مدرب الشباب دانييلي جالوبا كحل مؤقت.
التطور الأخير في القصة هو أن بيولي أجرى مكالمة هاتفية طويلة مع مجلس إدارة فيورنتينا. وفي الوقت نفسه، أبلغهم بقراره بعدم الاستقالة.
وفقًا لــ Football Italia، فإن المدرب مستعد لإجراء تعديلات على عقده الحالي؛ لكنه غير مستعد للاستقالة.
لقد تولى مسؤولية فيورنتينا لمدة 114 يومًا، وقاد الفريق في 14 مباراة. ورغم فوزه في أربع مباريات، فإن حقيقة أن فريقه لم يحقق أي فوز في الدوري الإيطالي جعلت أعضاء مجلس الإدارة متوترين للغاية.
ما إذا كان بيولي سيُطرد قسراً في الأيام المقبلة هو أمر يخص المستقبل.
وأمام فيورنتينا الآن مباراتان مهمتان قبل بدء فترة التوقف الدولية في نوفمبر. يوم الخميس، سيواجه الفريق الألماني ماينز في دوري المؤتمرات، وبعد ثلاثة أيام، سيلتقي مع جنوة، صاحب المركز الأخير، في مباراة حاسمة.
الشيء الإيجابي حتى الآن بشأن بيولي هو أن فريقه فاز في مباراتيه في دوري الأندية الأوروبية، وقد تمنحه الانتصارات المتتالية على ماينز وجنوة فترة راحة قبل استئناف الدوري في أواخر نوفمبر، حيث سيواجه يوفنتوس وأتالانتا في الدوري وأيك أثينا في المسابقة القارية.
إذا حقق الفريق انتصارين هذا الأسبوع، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يقود فيها بيولي الفريق إلى انتصارات متتالية.