عدم اتباع نظام "الحد من النصب والاحتيال"! .. كشف كواليس عقوبة فيفا للنصر بالمنع من التعاقدات

وسط الاستقرار الذي يعيشه النصر في الموسم الجاري من الناحية الفنية والإدارية، صُدم جمهور ومسؤولوه بإصدار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عقوبة على النادي بالمنع من التعاقدات لثلاث فترات انتقالات مقبلة.

العقوبة تنطبق على الميركاتو الشتوي المقبل (2026)، وصيف 2026، بجانب شتاء 2027.

حتى الآن لم يكشف النصر بشكل رسمي عن سبب العقوبة، لكن بحسب التقارير الصحفية فإن الأمر متعلق بمستحقات مالية متأخرة ما بين صفقة انتقال إيمريك لابورت من مانشستر سيتي، رواتب مستحقة للمدير الفني السابق البرتغالي روي فيتوريا، والاحتمال الأخير مستحقات الصفقة التي لم تتم بالأساس دافيد هانسكو، حيث تراجع النادي عن التعاقد معه ما أوقع عليه بعض الأضرار.