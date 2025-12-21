بينما يتساءل الكثيرون عن سبب منع النصر من التعاقدات في يناير 2026، كشف الممثل القانوني ومستشار الأندية واللاعبين أحمد الشيخي عن التفاصيل، مؤكدًا أنها عقوبة "انضباطية"، تشير إلى "تقصير" في اتباع التعليمات، أكثر منها أزمة مالية.
عدم اتباع نظام "الحد من النصب والاحتيال"! .. كشف كواليس عقوبة فيفا للنصر بالمنع من التعاقدات
ما القصة؟
وسط الاستقرار الذي يعيشه النصر في الموسم الجاري من الناحية الفنية والإدارية، صُدم جمهور ومسؤولوه بإصدار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عقوبة على النادي بالمنع من التعاقدات لثلاث فترات انتقالات مقبلة.
العقوبة تنطبق على الميركاتو الشتوي المقبل (2026)، وصيف 2026، بجانب شتاء 2027.
حتى الآن لم يكشف النصر بشكل رسمي عن سبب العقوبة، لكن بحسب التقارير الصحفية فإن الأمر متعلق بمستحقات مالية متأخرة ما بين صفقة انتقال إيمريك لابورت من مانشستر سيتي، رواتب مستحقة للمدير الفني السابق البرتغالي روي فيتوريا، والاحتمال الأخير مستحقات الصفقة التي لم تتم بالأساس دافيد هانسكو، حيث تراجع النادي عن التعاقد معه ما أوقع عليه بعض الأضرار.
الجديد يكشفه الشيخي
في هذا الشأن، تحدث الخبير القانوني أحمد الشيخي بالتفصيل عن الخطأ الذي وقع به النصر، موضحًا أن الأمر يتعلق بقضية صفقة إيمريك لابورت بالفعل، ودفعات مستحقة لنادي مانشستر سيتي.
الخطأ نابع من اعتماد الاتحاد الدولي "فيفا" نظامًا جديدًا، تحت مسمى "غرفة المقاصة"، لتكون منوطة بتحويل الأموال بين الأندية، لتقليل عمليات "النصب والاحتيال"، لكن النصر من جانبه، لم يتبع تعليمات هذه الغرفة بشكل صحيح، ما أوقعه في الخطأ.
لكن في الوقت ذاته، أكد الشيخي أن القضية بسيطة ويمكن حلها بسهولة من جانب النصر، فقط من خلال اتباع إجراءات الغرفة بشكل صحيح.
ماذا قال الشيخي؟
في تصريحات لبرنامج "نادينا"، أوضح الخبير القانوني: "هذا قرار انضباطي، أي أنه صدر عن لجنة الانضباط بالفيفا وليس غرفة فض المنازعات أو لجنة أوضاع اللاعبين، وبالتالي هو مختلف عما تعودنا عليه من عقوبات. يبدو أن النصر لم يلتزم بتعليمات (غرفة المقاصة)، وهو ما أدى إلى هذه العقوبة".
وأضاف: "هنا أندية سعودية وقعت في نفس الأمر من قبل، ولم توقع عليهم عقوبات بفضل استكمال الإجراءات بشكل صحيح. من قبل كانت المساهمات وبدالات التجريد المستحقة لنادٍ ما كانت النادي المنوط بالدفع يقوم بتحول المبلغ بشكل مباشر للآخر، على سبيل المثال كأن يحول النصر مبلغًا لمانشستر سيتي بشكل مباشر، لكن في السنوات الأخيرة أراد فيفا الحد من عمليات النصب والاحتيال تقرر إنشاء غرفة المقاصة لتكون جهة وسيطة، وتقوم بإصدار فواتير المساهمات وبدالات التجريد للنادي المنوط بالدفع، أي تحصل على الأموال بنفسها من الأندية ومن ثم تقوم بتحويلها للأندية المستحقة".
الممثل القانوني تابع: "مشكلة النصر بالتحديد هي أن فيفا كي يتمكن من حساب بدالات التجريد والمساهمات التضامنية وغيرها يشترط على الأندية أن ترفق إيصالات الدفع في نظام الـTMS، كي يقوم بالتحرك بعدها، لكن يبدو أن النصر لم يلتزم بهذا الإجراء".
وواصل: "الأمر لا يصل للمنع من التسجيل مباشرةً، إنما على مراحل، لذا يجب على الأندية التركيز في البريد الإلكتروني الذي يصل. لا أعرف كيف وصل النصر لهذه الحالة، لكن القضية بسيطة.
ما الحل؟
في الأخير، قدم أحمد الشيخي الحل لمسؤولي النصر: "القضية – بحسب معلوماتي – متعلقة بدفعة لم تدفع لمانشستر سيتي خاصة بصفقة إيمريك لابورت. ومن المفترض على النصر أن يتحرك مدير الاحتراف بالنادي للتحرك، فعليه الدخول لنظام الـTMS لإرفاق خطاب من الرئيس التنفيذي للنادي والاعتراف بالدفعة المستحقة مع عذر عدم القدرة على إرفاق الإيصال البنكي كون النادي لم يدفعها من الأساس، وإذا كانت القضية منظورة فيجب وضع تفاصيلها، هذا سيجنب النادي العقوبات".
تفاصيل صفقة لابورت
النصر كان قد تعاقد مع المدافع الإسباني إيمريك لابورت في الميركاتو الصيفي لعام 2023، قادمًا من مانشستر سيتي مقابل 27.5 مليون يورو.
تألق لابورت مع العالمي في البداية، حيث شارك في 69 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها تسعة أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.
لكن في صيف 2025 كان الانفصال بين الجانبين بطريقة ليست جيدة..
المدافع الإسباني استبعد من المشاركة مع النصر في الأشهر الأخيرة له بالنادي، تارةً لتمسكه بالرحيل وتارةً أخرى بقرار فني من المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، حتى رحل في سبتمبر 2025 نحو أتلتيك بيلباو.
لكن إجراءات قيد بيلباو للاعب في البداية تعثرت، في ظل تأخر النصر في إرسال البطاقة الدولية للاعب، ما هدد إتمام الصفقة، لكن نجح النادي الإسباني في الحصول على استثناء خاص وقيد اللاعب بعد انتهاء فترة الانتقالات.
وفي وقت تعاقد به النصر مع مقابل 27.5 مليون يورو، جاء كان بيعه لأتلتيك بيلباو مقابل عشرة ملايين يورو فقط، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".