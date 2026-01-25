مفاجأة الشتاء: نجم النصر يوقع للهلال!

وفي هذا السياق، أكد الإعلامي الرياضي خالد الرشيد، عبر منصة (إكس)، أن عبد الرحمن غريب، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قد وقّع رسميًا على عقود الانتقال إلى الهلال، بعقد لمدة ثلاثة مواسم.

وأضاف الرشيد أن إدارة الهلال تدرس إجراء صفقة تبادلية، تتضمن انتقال غريب، خلال السوق الشتوي الجاري مقابل ذهاب عبد الله الحمدان إلى النصر.

وأفاد الرشيد - في وقت سابق - بأن مستقبل عبد الرحمن غريب، كان سيتحدد بناءً على اجتماع لحسم مصيره، وسط اتجاه بأنه لن يستمر مع النصر.

ومع دخوله الفترة الحرة في عقده، الذي ينتهي الصيف المُقبل، جاءت خطوة الهلال، الذي بات ينوي الإسراع في ضم اللاعب بدلًا من انتظار الفترة الصيفية.