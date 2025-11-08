حقق فريق نادي النصر الفوز على نظيره نيوم بثلاثية مقابل هدف، ليواصل تربعه على صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، في مواجهة ظهرت بها بعض الأمور التي علينا التحدث عنها.
النصر حقق الانتصار الثامن على التوالي في دوري روشن هذا الموسم، في انطلاقة تاريخية للعالمي.
النصر ضد نيوم | آفة جديدة يا جورج وعليكم بالموافقة على تعديل قانون المواليد .. وجيسوس قد يكرر سيناريو ميتروفيتش!
حقق فريق نادي النصر الفوز على نظيره نيوم بثلاثية مقابل هدف، ليواصل تربعه على صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، في مواجهة ظهرت بها بعض الأمور التي علينا التحدث عنها.
آفة جديدة أمام جيسوس
خلال مباراة النصر الماضية أمام الفيحاء، قدّم الفريق أداءً هجوميًا قويًا من حيث صناعة الفرص، حيث وصل عدد تسديدات لاعبي "العالمي" إلى نحو 15 محاولة على المرمى، تنوعت بين الكرات البعيدة والتسديدات من داخل منطقة الجزاء، إلا أن معظمها افتقد للدقة أو واجه تألق حارس الخصم.
لكن المدهش أن النصر استطاع، خلال شوطٍ واحد فقط في مباراته التالية أمام فريق نيوم، أن يُسدد ما يقارب 16 كرة على المرمى، في دلالة واضحة على القوة الهجومية الهائلة التي يمتلكها الفريق بقيادة البرتغالي جورج جيسوس، وعلى المنظومة الهجومية المتنوعة التي يعتمدها المدرب، سواء من الأطراف أو من العمق عبر تمريرات بروزوفيتش وجواو فيليكس وكومان إلى كريستيانو رونالدو في المقدمة.
ورغم هذا الزخم الهجومي الكبير، إلا أن الإشكالية الأبرز التي بدأت تظهر على أداء الفريق تتمثل في إهدار الفرص المحققة للتسجيل، حيث تفنن لاعبو النصر في إضاعة الكرات السهلة أمام المرمى، ما حرم الفريق من نتائج أكبر كانت كفيلة بحسم المباريات مبكرًا.
هذه "الآفة الهجومية" الجديدة باتت تشكّل مصدر قلق حقيقي للمدرب جورج جيسوس، إذ يدرك أن الفاعلية أمام المرمى هي العنصر الأهم في منظومته الهجومية، وأن استمرار هذا الهدر قد يُكلّف الفريق نقاطًا ثمينة في مشوار المنافسة على لقب دوري روشن السعودي. لذلك، من المنتظر أن يعمل جيسوس في الفترة المقبلة على معالجة هذا الخلل فنيًا، من خلال تكثيف تدريبات الإنهاء أمام المرمى، وتحسين دقة التسديد واتخاذ القرار داخل منطقة الجزاء، حتى يعود النصر إلى مستواه المعتاد في استثمار الفرص وتحويل السيطرة إلى أهداف حقيقية.
النصر خارج التوقعات
فشل الإعلامي الرياضي إبراهيم العنقري في توقعه بخصوص قدرة نادي نيوم على إيقاف سلسلة انتصارات النصر، بعدما حسم العالمي اللقاء لصالحه بثلاثية نظيفة، مقدماً واحدة من أقوى عروضه هذا الموسم في دوري روشن السعودي.
وكان العنقري قد أكد قبل المباراة أن النصر سيجد صعوبة كبيرة أمام الفرق التي تمتلك 11 لاعبًا يجيدون تغطية المربعات والمساحات، مشيرًا إلى أن الفريق "الأصفر" عانى من هذه المشكلة تحديدًا في مواجهة الاتحاد، عندما حاول المدرب البرتغالي جورج جيسوس فرض أسلوبه الهجومي القائم على الضغط العالي والدفاع المتقدم، ما تسبب في ترك مساحات خلفية استغلها المنافسون بذكاء.
وأضاف العنقري حينها أن أسلوب جيسوس أصبح مقروءًا بالنسبة لمدربي الأندية المنافسة، وأن نجاحه في أول خمس جولات من الدوري لا يعني استمرار فاعليته، نظرًا لأن خصوم النصر بدأوا في فهم تكتيكاته والتعامل معها بطرق مضادة، خاصة في ظل ما وصفه بـ"انعدام المرونة التكتيكية" لدى المدرب البرتغالي، الذي يصرّ على تطبيق أسلوب واحد مهما تغيّرت طبيعة المنافس.
كما توقّع الإعلامي أن النصر سيعاني أمام الفرق المتكتلة دفاعيًا، التي تلعب على التحولات السريعة وتعتمد على الجهد البدني العالي في وسط الميدان، مثل فريقي نيوم والخليج، معتبرًا أن هذه النوعية من الخصوم قد تُسبب الإزعاج الكبير لجيسوس ومنظومته الهجومية.
لكن ما حدث على أرض الواقع جاء مغايرًا تمامًا لتوقعاته، إذ ظهر النصر بأداء هجومي متكامل، ونجح في تفكيك دفاع نيوم المتماسك بذكاء ومرونة واضحة، مع تنويع في طرق الهجوم بين الأطراف والعمق، مما أكد أن جيسوس استطاع بالفعل تطوير أسلوبه والتعامل مع مثل هذه الفرق بشكل أفضل.
وبهذا الانتصار الكبير، وجّه جيسوس ولاعبوه ردًا عمليًا على الانتقادات التي طالتهم، وأثبتوا أن النصر قادر على التعامل مع كل أنواع المنافسين، سواء المتكتلين دفاعيًا أو المنفتحين هجوميًا، في رسالة واضحة بأن "العالمي" ما زال في طريقه الصحيح نحو المنافسة على لقب دوري روشن السعودي.
تكرار سيناريو ميتروفيتش مع كومان
قبل انطلاق مباراة النصر أمام نيوم، انتشرت تقارير إعلامية تفيد بأن النجم الفرنسي كينجسلي كومان غير جاهز تمامًا للمشاركة، نتيجة معاناته من إصابة عضلية طفيفة لحقت به في التدريبات الأخيرة، وهو ما جعل الجماهير تتوقع غيابه عن اللقاء بشكل مؤكد.
لكن المفاجأة كانت عندما أعلن جورج جيسوس التشكيلة الأساسية، ليجد الجميع أن كومان حاضر من البداية، في قرار أثار الجدل بين المتابعين الذين تساءلوا عن مدى جاهزيته البدنية، خاصة في ظل توافر بدائل هجومية قوية على دكة النصر.
وخلال المباراة، قدّم كومان أداءً جيدًا في الشوط الأول، وتحرك بفاعلية على الجناح الأيسر، إلا أن علامات الإرهاق بدأت تظهر عليه تدريجيًا مع مرور الوقت، قبل أن يخرج في الدقيقة 77 وهو يعاني من آلام واضحة، ما أثار موجة جديدة من التساؤلات حول مدى سلامته، وكيفية اتخاذ جيسوس قرار إشراكه رغم الحديث المسبق عن إصابته.
ما فعله جيسوس قد يكون تكرارًا لسيناريو مشابه لما حدث الموسم الماضي مع ألكسندر ميتروفيتش عندما قرر مدرب الهلال حينها الدفع به في مباراة قوية أمام الاتحاد ضمن كأس خادم الحرمين الشريفين، رغم عودته حديثًا من الإصابة، ليغيب بعدها المهاجم الصربي لفترة طويلة بسبب تجدد الآلام العضلية.
وبالتالي، فإن قرار جيسوس بإشراك كومان رغم الشكوك حول جاهزيته قد يعرّض النجم الفرنسي لخطر الغياب في الفترة المقبلة، وهو ما سيشكل ضربة موجعة للنصر في ظل اعتماده الكبير على تحركاته السريعة ومساهماته الهجومية.
النصر يحتاج لتعديل قانون المواليد أكثر
شهدت الأيام الماضية حالة من الجدل الواسع في الشارع الرياضي السعودي، بعد تداول أنباء عن نية رابطة دوري روشن السعودي تعديل قانون المواليد، وهو القرار الذي قوبل باعتراض كبير من جانب نادي النصر، الذي عبّر عن تحفظه على التغيير في هذا التوقيت، معتبرًا أن الهدف من التعديل قد يصبّ في مصلحة نادي الهلال تحديدًا.
لكن المفارقة اللافتة، أن هذا التعديل — في حال تم اعتماده رسميًا — قد يكون في مصلحة النصر أيضًا، وربما بشكل أكبر مما يتصوره الكثيرون، خاصة في ظل الأداء المذهل الذي يقدمه النجم البرازيلي الشاب أنجيلو هذا الموسم، والذي بات أحد أهم الأوراق الهجومية في تشكيلة جورج جيسوس الأساسية.
فأنجيلو أثبت خلال الجولات الأخيرة أنه أحد أبرز المواهب الصاعدة في دوري روشن، بفضل مهاراته العالية وسرعته الكبيرة وقدرته على صناعة الفارق في المواجهات الفردية، إلى جانب انسجامه الواضح مع كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس في الخط الأمامي. ومن الواضح أن المدرب جورج جيسوس يراهن عليه بشكل دائم، حيث أصبح أحد الركائز الأساسية في أسلوب اللعب الهجومي للنصر.
ومن هنا، يطرح الشارع الرياضي تساؤلات مشروعة: لماذا يرفض النصر تعديل قانون المواليد؟ فلو تم تطبيقه، سيُتاح لأنجيلو فرصة أكبر للمشاركة كلاعب “مواليد” دون التأثير على مقاعد الأجانب، مما سيمنح "العالمي" ميزة فنية واضحة، ويعزز من قوته الهجومية بشكل أكبر.
قد يكون موقف النصر نابعًا من مبدأ المنافسة العادلة، ورفض أي تعديل يُعتقد أنه مفصل على نادٍ بعينه، لكن من الناحية الفنية البحتة، فإن الفريق نفسه سيكون من أبرز المستفيدين من هذا التغيير