النصر ضد جوا | غريب أحرج الجميع وجوهرة "العالمي" المدفونة ظهرت .. وجيسوس يصر على تكرار معاناته مع الهلال!

غريب يتألق وجيسوس يواصل أسلوبه الذي سيدفع ثمنه قريبًا!

تأهل نادي النصر بشكل رسمي إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا 2، بعد فوزه على جوا الهندي برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول بارك.

وشهدت تلك المواجهة تألق الجناح عبد الرحمن غريب، حيث سجل هدفين، بالإضافة إلى تألق باقي اللاعبين.

ولكن هناك بعض الأمور المهمة التي يجب أن نتحدث عنها خلال السطور التالية..

    غريب ورسالة قوية إلى جيسوس

    شتان الفارق بين ما قدمه النجم عبد الرحمن غريب رفقة النصر خلال الموسم الماضي، وما يقدمه خلال الموسم الحالي، على الرغم من أنه لا يحصل على دقائق كثيرة للعب.

    غريب نجح في تسجيل هدفين في مرمى جوا الهندي، واحد من ركلة حرة مباشرة، والآخر من تحرك ذكي ورائع خلف دفاع المنافس، لينفرد بالحارس بعد تمريرة زميله علي الحسن، ليضع الكرة في المرمى.

    تألق غريب كان بمثابة الرسالة إلى مدربه جورج جيسوس، بضرورة الحصول على فرصة أكبر للمشاركة في المباريات، بعد أن همش دوره في مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين "البطولة الأهم لجيسوس". 

    عبد الرحمن تألق وسجل وصنع في الـ3 مباريات التي شارك فيها كأساسي بالنخبة الآسيوية، وذلك أمام الاستقلال الطاجيكي بعدما سجل هدف وصنع هدفين، وأيضًا في مباراة جوا في الذهاب، حينما صنع هدفًا.

    واليوم أمام جوا نجح في تسجيل هدفين، ليُساهم في تحقيق العالمي للانتصار الرابع على التوالي في دوري أبطال آسيا للنخبة، والاقتراب من الصعود للدور التالي في البطولة.

    وبعد استمرار تألق عبد الرحمن غريب، أصبح من الحتمي على المدرب جيسوس، منحه المزيد من الفرص من أجل المشاركة مع الفريق، خاصة في دوري روشن السعودي الذي يُريد تحقيقه هذا الموسم.

    ولعب غريب الموسم الماضي 2024-25 29 مباراة، صنع 4 أهداف فقط، بينما خلال الموسم الحالي 2025-26، ساهم في 7 أهداف خلال 10 مباريات فقط، حيث سجل 3 وصنع 4 أهداف.

    لماذا تصر على إجهاد لاعبيك يا جيسوس؟

    في الوقت الذي كان يتقدم فيه النصر على جوا الهندي بثلاثية دون رد، في الجولة الرابعة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2، أجرى المدرب البرتغالي جورج جيسوس تغييرات غريبة.

    ودفع جيسوس بالنجم السنغالي ساديو ماني والبرتغالي جواو فيليكس والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والبرازيلي أنجيلو، وكأنه يصر على إجهاد لاعبه الأساسيين.

    وتحولت الإشادات بما قام به جيسوس منذ بداية المباراة بإراحة لاعبيه الأساسيين، إلى انتقادات بسبب إصراره على إجهاد الأساسيين بالدفع بهم خلال مباراة محسومة.

    هذا الأمر يأتي على الرغم من أن جيسوس يمتلك على مقاعد البدلاء عددًا من النجوم الشباب، مثل راكان الغامدي وعواد أمان، كما أن النصر أمامه مباراة قوية يوم السبت المقبل ضد نيوم، بالجولة الثامنة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

    المدرب البرتغالي يصر على تكرار نفس الأزمة التي عانى منها في نادي الهلال، حينما اعتمد على مجموعة من اللاعبين، دون تغيير بينهم، وتنفيذ مبدأ المداورة، على أن يحصل الأساسيين على راحة في ظل ضغط المباريات.

  • نادر الشراري.. جوهرة مدفونة

    خطف المدافع السعودي نادر الشراري الأضواء بعد حصوله على فرصة المشاركة أساسيًا مع فريق النصر للمرة الأولى منذ انضمامه إلى صفوف العالمي قادمًا من نادي الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ليُثبت أنه أحد أبرز الصفقات المحلية التي يمكن البناء عليها في المستقبل القريب.

    ورغم حداثة تجربته مع الفريق، إلا أن الشراري قدّم أداءً لافتًا في ظهوره الأول، أظهر خلاله شخصية قوية وثباتًا كبيرًا داخل الملعب، إلى جانب سرعة مميزة ساعدت في سدّ الفجوات الدفاعية التي عانى منها النصر في المباريات الماضية، خاصة مع إراحة الثنائي الأجنبي إينيجو مارتينيز ومحمد سيماكان، واعتماد المدرب جورج جيسوس على عبد الإله العمري كقائد للخط الخلفي.

    أداء الشراري لم يمر مرور الكرام على المدرب البرتغالي، الذي بدا معجبًا بهدوء اللاعب تحت الضغط وقدرته على التمركز السليم، إضافة إلى تدخلاته الحاسمة وقراءته الجيدة للمواقف الدفاعية، ما جعل منه أحد أبرز مكاسب النصر في الموسم الحالي.

    واكتشف جيسوس جوهرة كانت مدفونة في صفوف الفريق، بعدما أثبت الشراري أنه جاهز للمشاركة في أصعب الظروف، وأنه يمتلك المقومات الفنية والبدنية التي تؤهله ليكون عنصرًا ثابتًا في تشكيلة النصر مستقبلاً، إلى جانب الكبار.

    بهذا الأداء، وجّه نادر الشراري رسالة واضحة لجهازه الفني وجماهير الفريق، مفادها أن النصر لا يعتمد فقط على أجانبه، بل يملك أيضًا طاقات محلية قادرة على حمل المسؤولية متى ما حصلت على الفرصة المناسبة.

    لا تستفز جمهورك يا مران

    عاد اسم محمد مران ليتصدر المشهد داخل أروقة نادي النصر، ولكن هذه المرة ليس بسبب تألقه داخل الملعب فقط، بل بسبب احتفاله المثير للجدل الذي أثار غضب جماهير الفريق بعد تسجيله هدفًا في شباك جوا الهندي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

    فخلال الفترة الماضية، كان مران أحد أكثر الأسماء التي طالب جمهور النصر بمنحها فرصة أكبر للمشاركة، معتبرين أنه يمتلك موهبة هجومية تستحق الدعم والثقة. ومع اعتماد المدرب جورج جيسوس عليه أساسيًا في المباراة الأخيرة، رد اللاعب على هذه الفرصة بتسجيل هدف مهم لفريقه، مؤكدًا قدرته على الظهور في المواعيد الكبرى.

    لكن فرحة الجماهير لم تكتمل، إذ فاجأ مران الجميع باحتفاله بطريقة وُصفت بالمستفزة، بعدما وجّه إشارة تعني "فلتصمتوا"، في إشارة منه إلى منتقديه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

    هذه الإشارة أشعلت غضب جماهير النصر التي كانت في السابق من أبرز الداعمين له، معتبرة أن اللاعب كان عليه أن يُركّز على تقديم أداء قوي ومساعدة الفريق، بدلًا من الدخول في ردود غير مبررة تجاه الانتقادات.

    ورغم امتلاك مران موهبة هجومية واعدة، يحتاج إلى النضج الذهني والتعامل الاحترافي مع الضغوط الجماهيرية، خصوصًا في نادٍ بحجم النصر الذي يعيش تحت الأضواء دائمًا.

    وبينما اعتبر البعض احتفال مران مجرد رد فعل عفوي بعد فترة من الانتقادات، رأى آخرون أنه تصرف غير مقبول من لاعب يرتدي شعار العالمي، مطالبين بأن تكون ردة فعله دائمًا داخل الملعب بالأداء لا بالإشارات.