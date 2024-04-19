النصر ضد الفيحاء| "66 دقيقة تعيد الحارس إلى صباه".. وخلطة سيفرينو تفجر غضب ماني

النصر يقلب تأخره إلى اكتساح الفيحاء بثلاثية..

SHAHID

"لا تأمن النصر ولو بنيتَ جدارًا في مرماك!".. هكذا كان سيناريو مباراة النصر والفيحاء، الذي شهد تحول الفيحاء من التقدم لمدة 66 دقيقة إلى خسارة كبيرة أمام أصحاب الأرض بثلاثية، رغم غياب القائد الهداف كريستيانو رونالدو للإيقاف، والمدير الفني لويس كاسترو لإصابته بوعكة صحية، ليتولى المدرب المساعد فيتور سيفرينو مهام الإشراف على الفريق.

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وقلب النصر تأخره بهدف ساكالا في الدقيقة السادسة، لفوز بثلاثية على الفيحاء، أحرزها عبد الإله العمري وساديو ماني (هدفين)، في لقاء الجولة 28 من مسابقة دوري روشن السعودي، والذي أقيم على ملعب الأول بارك في الرياض.

وقلص النصر فارق النقاط مع الهلال، مستغلًا تأجيل مباراته أمام الأهلي إلى 6 مايو، ليصل رصيد النصر إلى 68 نقطة، ويبتعد عن المتصدر بفارق 9 نقاط، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 35 نقطة، في المركز الحادي عشر.

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وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، في مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمام الفيحاء..