abdulelah al malki - Jorge Jesus Al NassrAI gfx GOAL ONLY
أحمد رفعت

النصر ضد الفيحاء | على جيسوس البحث عن طريقة جديدة .. وعبدالإله العمري أحرجكم يا جمهور العالمي!

جيسوس يقود النصر لانطلاقة تاريخية في دوري روشن بالفوز على الفيحاء

حقق نادي النصر الفوز على نظيره الفيحاء بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في لقاء يُثير الكثير من الحديث.

ونجح النصر في الحفاظ على سلسلة انتصاراته بدوري روشن السعودي، حيث بقي في الصدارة برصيد 21 نقطة بالعلامة الكاملة.

وبعد هذا الانتصار هناك العديد من الأمور التي يجب علينا الحديث عنها خلال السطور التالية..

  • Al Nassr v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    طريقة جيسوس التي أصبحت تورطه.. عليه البحث عن طريقة جديدة

    بعد مرور سبع جولات من منافسات دوري روشن السعودي، باتت ملامح الطريقة الدفاعية التي يعتمدها المدرب البرتغالي جورج جيسوس مع فريق النصر واضحة تمامًا أمام جميع المنافسين، إذ أصبحت طريقة لعبه قابلة للقراءة والتحليل بسهولة من جانب المدربين الآخرين، وهو ما انعكس بشكل مباشر على نتائج الفريق في بعض المباريات الأخيرة، وأبرزها خروجه المبكر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على يد الاتحاد في دور الـ16، بعد خسارته بهدفين مقابل هدف واحد.

    ورغم امتلاك النصر مجموعة من أبرز الأسماء في الكرة السعودية والآسيوية، فإن الطريقة الدفاعية التي ينتهجها جيسوس والمبنية على دفاع المنطقة، بدت سلاحًا ذا حدين. 

    ففي الوقت الذي تمنح فيه الفريق شكلًا تنظيميًا وانضباطًا تكتيكيًا، إلا أنها تترك مساحات في الأطراف وخلف الظهيرين، وهو ما استغله سيرجيو كونسيساو مدرب الاتحاد بذكاء كبير في مواجهة كأس الملك، حين فرض أسلوب الضغط العالي والتمريرات السريعة بين الخطوط، ليُجبر دفاع النصر على ارتكاب أخطاء مكلفة أمام المرمى.

    ومع دخولنا الجولة السابعة، يبدو أن المدربين الآخرين باتوا يدركون تمامًا نقاط ضعف هذا الأسلوب. 

    بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق الفيحاء، كان من أبرز من درسوا تلك الثغرات بعناية قبل مواجهة النصر، ركّز في خطته على استغلال المساحات خلف الأظهرة، بالاعتماد على سرعات فاشون ساكالا في الجهة اليمنى وعناد في الجهة اليسرى، إضافة إلى الدفع باللاعب جيسون في مركز المهاجم المتحرك، ليوظف انطلاقاته وسرعته في اختراق عمق دفاع النصر عند التحول السريع.

    بهذا الفكر، حاول بيدرو إيمانويل كسر الصلابة الشكلية لدفاع النصر بتحريك خطوطه وإجباره على الخروج من مناطقه، ما يعكس كيف تحولت طريقة جيسوس الدفاعية، التي كانت في بدايتها مصدر تماسك للفريق، إلى نقطة استهداف أساسية لدى المنافسين، خاصة مع افتقاد لاعبي النصر للمرونة التكتيكية الكافية لتطبيق هذا النهج أمام فرق تجيد التحولات الهجومية السريعة.

    • إعلان

  • انطلاقة تاريخية للنصر في دوري روشن

    يعيش نادي النصر واحدة من أفضل فتراته في السنوات الأخيرة، إذ قدّم الفريق أفضل انطلاقة له في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقته عام 2008، بتحقيقه سبعة انتصارات متتالية في بداية الموسم الجاري، ليؤكد جديته الكبيرة في المنافسة على اللقب منذ الجولة الأولى.

    هذا الأداء اللافت لم يأتِ من فراغ، بل يعكس العمل الفني المنظّم الذي يقوده المدرب البرتغالي جورج جيسوس، الذي نجح في وقت قصير في بناء فريق متوازن يجمع بين الصلابة الدفاعية والفاعلية الهجومية.

    فقد استطاع جيسوس أن يدمج بين خبرة النجوم الكبار مثل كريستيانو رونالدو وساديو ماني، وحيوية العناصر الشابة في وسط الميدان، مثل أنجيلو وجواو فيليكس، ليقدّم فريقًا قادرًا على الحسم في أي لحظة.

    ما يميز النصر هذا الموسم ليس فقط الانتصارات المتتالية، بل طريقة تحقيقها؛ إذ يظهر الفريق بوجه هجومي قوي وقدرة عالية على السيطرة والاستحواذ، مع تنوع واضح في الحلول أمام المرمى. كما أن الفريق أصبح أكثر نضجًا في التعامل مع المواقف الصعبة داخل المباريات، خاصة حين يتأخر في النتيجة أو يُواجه ضغطًا من المنافس.

    تحت قيادة جيسوس، أصبح النصر فريقًا منظمًا يفرض إيقاعه على أي خصم، سواء داخل ملعبه أو خارجه، ليواصل تصدره جدول ترتيب دوري روشن السعودي عن جدارة واستحقاق، وسط مؤشرات واضحة على أن الفريق يسير بخطى ثابتة نحو موسم استثنائي قد يعيده إلى منصات التتويج المحلية والقارية.

  • Al Hilal v Al Nassr: Arab Club Champions Cup FinalGetty Images Sport

    عليكم بالحفاظ على عبدالإله العمري

    قبل انطلاق الموسم الرياضي الحالي، كانت جميع التوقعات تُشير إلى أن المدافع الدولي عبد الإله العمري يقترب من الرحيل عن صفوف النصر، بعدما لفت الأنظار خلال فترة إعارته إلى الاتحاد في الموسم الماضي، حيث قدّم مستويات مميزة جعلته هدفًا رئيسيًا لإدارة النادي الجداوي الساعية لتعزيز خط دفاعها بلاعب سعودي متمرس.

    ورغم العروض الجادة التي تلقاها اللاعب، تمسكت إدارة النصر بخدماته ورفضت فكرة بيعه أو تجديد إعارته، مؤكدة أن العمري يعد من الركائز المحلية التي لا يمكن التفريط فيها.

    ومع ذلك، وجد اللاعب نفسه خارج حسابات المدرب جورج جيسوس في بداية الموسم، حيث فضّل الأخير الاعتماد على الثنائي الأجنبي محمد سيماكان وإينيجو مارتينيز في قلب الدفاع، وهو ما جعل العمري حبيس مقاعد البدلاء لعدة مباريات، وأثار حالة من الاستياء لدى اللاعب الذي كان يرى أنه يستحق فرصة المشاركة أسوة بما قدّمه من أداء قوي في الموسم السابق.

    لكن كرة القدم لا تخلو من المفاجآت، فبعد إصابة المدافع محمد سيماكان خلال مواجهة الاتحاد في بطولة كأس الملك، وجد جيسوس نفسه مضطرًا لإعادة الثقة في العمري، ليمنحه فرصة المشاركة أساسيًا أمام الفيحاء في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

    وهنا كانت اللحظة الفارقة، إذ قدّم العمري أداءً دفاعيًا رائعًا وهادئًا أظهر من خلاله جاهزيته البدنية والفنية، وذكّر جماهير النصر بقدراته العالية في التمركز وقطع الكرات والتعامل مع الكرات الهوائية.

    أداء العمري أمام الفيحاء لم يكن مجرد تعويض لغياب سيماكان، بل كان رسالة قوية إلى الجهاز الفني والإدارة بأنه لا يزال يمتلك ما يؤهله لأن يكون أحد العناصر الأساسية في كتيبة النصر، وربما يكون هذا اللقاء نقطة تحول جديدة في مسيرته مع الفريق، تفتح أمامه الباب لاستعادة مكانته في التشكيلة الأساسية خلال المباريات المقبلة.

    وجمهور النصر شكك في انتماء العمري أكثر من مرة، وذلك باستغلال أكثر من لقطة ظهرت عليه علامات الحزن بسبب عدم المشاركة بصفة أساسية مع الفريق، ولكن اليوم أمام الفيحاء نجح في إحراج الجميع بشكل عملي.

  • جيسوس يمتلك حل الجبهة اليسرى ولكن!

    من أكثر الأشياء التي لفتت انتباه الجميع، أن جيسوس وجد حل الجبهة اليسرى التي عانى منها طويلًا خلال السنوات الماضية، والتي ورد عليها الكثير من اللاعبين.

    خلال مباراة النصر والفيحاء، اعتمد جيسوس على نواف بوشل في هذه الجبهة، الذي قدم مستوى جيد، ولكنه لم يكن بالمستوى المطلوب دفاعيًا وهجوميًا.

    وفي الشوط الثاني قام جورج بالدفاع بالنجم سالم النجدي في مركز الظهير الأيسر، وأخرج البرازيلي أنجيلو، ليقدم النجدي مستوى رائع نال به إشادة الجميع، خاصة بعدما أبعد كرة كادت أن تسكن شباك فريقه.

    جيسوس أصبح يمتلك الحل في الجبهة اليسرى الآن، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل سيعتمد عليه خلال المباريات القادمة بشكل أساسي أم لا؟