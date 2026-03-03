Goal.com
أحمد فرهود

حرب النصر لن تتكرر: لا يهم صفقة كريم بنزيما أو أزمة مهند الشنقيطي وعبدالرحمن العبود.. الاتحاد يرفض "الوقيعة" مع الهلال!

السيناريو يتكرر ولكن المعاملة مُختلفة تمامًا..

ما يحدُث بين ناديي الهلال والاتحاد، في الأسابيع القليلة الماضية؛ يجعلنا نتساءل: "هل شاهدنا هذا السيناريو سابقًا؟!".

الهلال خطف المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، من فريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ وذلك خلال الميركاتو الشتوي الماضي، وبعقدٍ لمدة عام ونصف.

ومؤخرًا.. قيل إن الاتحاد يستعد لتقديم شكوى ضد نادٍ كبير؛ قام بالتفاوض مع ثنائي الفريق مهند الشنقيطي وعبدالرحمن العبود، في الفترة المحمية من عقوديهما.

وتردد أن هذا النادي هو الزعيم الهلالي؛ قبل أن يخرج أكثر من إعلامي مقرب من عملاقي الرياض وجدة، ليؤكدوا عدم تقديم العميد الاتحادي أي شكوى.

وإذا ما نظرنا إلى هذا السيناريو الهلالي، من صفقة بنزيما إلى أنباء التفاوض مع الشنقيطي والعبود؛ فهذا سيعيدنا إلى ما حدث بين الاتحاد والنصر، خلال السنوات القليلة الماضية.

وسنستعرض من ناحيتنا في السطور القادمة، سيناريو الاتحاد والنصر "الشبيه" بما يحدُث مع الهلال حاليًا؛ مع فارق التعامل في الأزمتين..

  • FBL-ASIA-C1-SHABAB-ITTIHADAFP

    شكوى الاتحاد ضد النصر بسبب القرني والمولد!

    في عام 2020.. قدّمت إدارة نادي الاتحاد شكوى رسمية ضد عملاق الرياض النصر، والمشرف العام على فريق الكرة بقلعة العالمي وقتها عبدالرحمن الحلافي؛ وذلك بحجة التفاوض مع اثنين من نجوم العميد، بشكلٍ غير قانوني.

    هذا الثنائي الذي تسبب في شكوى الاتحاد ضد النصر؛ هما: حارس المرمى فواز القرني، والجناح فهد المولد.

    وقال الاتحاد في شكواه وقتها، إن الحلافي تفاوض مع القرني والمولد في ممرات الملعب، بعد مباراة جمعت بين الفريقين؛ من أجل إقناعهما بترك العميد والانتقال للعالمي، رغم أنهما كان في "الفترة المحمية" من عقوديهما.

    آنذاك.. النصر كان مُهدد بعقوبات قوية؛ لولا تدخل بعض الأسماء الكبيرة المحسوبة على قلعة العالمي، التي نجحت في حل الأزمة "وديًا" مع الاتحاد.

    وتنازل النصر عن الثلاثي "عمر هوساوي، حمد آل منصور وعبدالعزيز الجبرين" إلى الاتحاد؛ مقابل حل هذه الأزمة، سالفة الذكر.

  • FBL-ASIA-C1-NASSR-SADDAFP

    عبدالرزاق حمدالله "يدمر علاقات" الاتحاد والنصر

    لكن.. يبدو أن "النفسية" بين ناديي الاتحاد والنصر لم تهدأ؛ رغم حل أزمة الثنائي فواز القرني وفهد المولد، بشكلٍ ودي.

    ونتذكر أن الاتحاد أعلن التعاقد مع المهاجم المغربي الكبير عبدالرزاق حمدالله، في الميركاتو الشتوي "يناير 2022"؛ وذلك بعد فسخ عقده مع فريق النصر الأول لكرة القدم، بشكلٍ رسمي.

    هُنا.. تقدّم النصر بشكوى رسمية ضد نادي الاتحاد، مستندة بـ"تسجيلات صوتية"، تثبت تفاوض المدير التنفيذي للعميد آنذاك حامد البلوي مع حمدالله؛ وذلك في "الفترة المحمية" من عقده، مع قلعة العالمي.

    ونتيجة لهذه الشكوى؛ قررت لجنة الاحتراف حرمان الاتحاد من التعاقدات لفترة انتقالات واحدة، مع إيقاف حمدالله 4 أشهر والبلوي 6 أشهر.

    ومنذ ذلك الوقت.. والعلاقات متوترة للغاية بين الاتحاد والنصر؛ بل وتصُنف المواجهات التي تجمعهما، على أنها حرب كروية.

  • Muhannad Shanqeeti Abdulrahman Al Oboud IttihadGetty

    الاتحاد يرفض "توريط الهلال" في أزمات نجومه!

    بالمقابل.. يبدو أن الاتحاد، يرفض الدخول في حرب علنية مع الهلال؛ سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو التصعيد إلى الجهات القضائية.

    هذا الأمر تجلى في الأسابيع القليلة الماضية، وتحديدًا منذ الميركاتو الشتوي "يناير 2026"؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: صفقة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

    * ثانيًا: أزمة ثنائي الاتحاد مهند الشنقيطي وعبدالرحمن العبود.

    نعم.. نحن نعلم أنه لا يُمكن إدانة الهلال بالتفاوض مع بنزيما، بدءًا من يناير 2026؛ لأنه دخل وقتها في "الفترة الحرة" من عقده، مع الاتحاد.

    لكن.. "تمرُد" بنزيما على الاتحاد، وإصراره على الرحيل في الميركاتو الشتوي، بدلًا من الانتظار حتى نهاية عقده في 30 يونيو 2026؛ هو ما جعل البعض يتهم الهلال بتحريض اللاعب، لضمه في أسرع وقتٍ ممكن.

    وجاءت ردود الأفعال الرسمية من الاتحاد، ضد المهاجم الفرنسي نفسه، دون التطرق أبدًا إلى الزعيم الهلالي؛ حيث قال رئيس العميد فهد سندي: "بنزيما قام بتصرفات، جعلت استمراره مع الفريق مستحيلًا.. ونحن استفدنا ماديًا من انتقاله إلى الهلال".

    أما فيما يتعلق بأزمة الشنقيطي والعبود، فقد تضاربت الأنباء بشأن تفاوض نادي الهلال معهما؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: أنباء أكدت أن الهلال تفاوض مع الثنائي، دون علم الاتحاد؛ وهو أمر يعد مُخالف للوائح والقوانين.

    * ثانيًا: أنباء أكدت أن الهلال قدّم عرضًا للاتحاد، لشراء عقد العبود؛ بينما عُرِض عليه الشنقيطي من أحد الوكلاء.

    والشيء المؤكد في الحالتين - حتى الآن -، أن العميد الاتحادي لم يتقدّم بأي شكوى ضد الهلال؛ على عكس ما حدث مع نادي النصر سابقًا، في ملف فواز القرني وفهد المولد.

  • Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الاتحاد والهلال.. بين العلاقات القوية ومحاولات الوقيعة

    الخلاصة من كل ما سبق؛ هو أنه لا شك أن العلاقات بين الاتحاد والنصر متوترة للغاية، على عكس الحال مع عملاق الرياض الهلال.

    العلاقة القوية بين الاتحاد والهلال؛ لخصها رئيس قلعة العميد الأسبق أنمار الحائلي، عند حديثه عن نظيره في الزعيم وقتها فهد بن نافل.

    الحائلي سبق وقال: "ابن نافل صديقي الوحيد في الوسط الرياضي.. والعلاقات بين الاتحاد والهلال قوية للغاية، وفي أفضل مراحلها".

    إلا أنه سيكون من غير المنطقي، القول بإن العلاقات القوية بين الاتحاد والهلال فقط؛ هي من تمنع الحرب العلنية بينهما، أو التصعيد القانوني أمام الجهات المختصة.

    أي أن الهلال قد يكون بريئًا بالفعل، من أزمتي المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، وثنائي الاتحاد مهند الشنقيطي وعبدالرحمن العبود؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الهلال وجد الخلافات بين بنزيما والاتحاد فرصة؛ فتعاقد معه في الميركاتو الشتوي بشكلٍ قانوني وبموافقة العميد، وليس من خلال التحريض.

    * ثانيًا: إما أن يكون الهلال قد تفاوض بشكلٍ قانوني بالفعل مع العبود والشنقيطي؛ أو أنهما عُرِضا عليه من أحد الوكلاء، دون ذنب للزعيم في ذلك.

    وبالتالي.. فنحن قد نكون أمام محاولات لـ"ضرب علاقات" الاتحاد والهلال، بنشر البعض للشائعات عبر وسائل الإعلام؛ عكس الوقائع الحقيقية التي شاهدناها بين العميد والنصر، في السنوات الماضية.

