طالب الإعلامي عبد العزيز المريسل، المسؤولين عن ملف التحكيم في كرة القدم السعودية بضرورة إعادة النظر في خياراتهم للحكام الأجانب وتصحيح أركان المنظومة، في ظل الأخطاء المكررة رغم استدعاء عدد كبير من الحكام الأجانب لإدارة مباريات مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
لهذا السبب يفضل النصر صافرة السعودي .. إحصائية صادمة تنصف الحكم المحلي على الأجانب في دوري روشن!
أخطاء الحكام الأجانب تفوق السعوديين
تحدث المستشار التحكيمي عبد الله القحطي، خلال حلوله ضيفًا على برنامج "دورينا غير" عبر الفضائية السعودية، قائلًا: "لعبنا 40 مباراة بحكام أجانب و104 مباراة بحكام محليين، وكانت الأربعين مباراة التي أدارها الحكام الأجانب هي الأكثر أخطاءً من التحكيم وليست أخطاء عادية بل مؤثرة في النتيجة بشكل مباشر والشواهد واضحة للجميع، إما احتساب هدف غير صحيح أو إلغاء هدف رغم صحته أو ركلة جزاء خاطئة، ومعظمها من حكام أجانب".
وأضاف: "أغلب المباريات التنافسية كان للحكام الأجانب دور سلبي في نتائجها الأخيرة، ورغم قلة حضور الأجانب كان للحكم السعودي أفضلية وجودة".
لماذا يفضل النصر الحكم السعودي؟
الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل نشر تغريدة عبر حسابه الشخصي بمنصة (X) "تويتر سابقًا"، علق خلالها على حديث المستشار التحكيمي عبد الله القحطي، قائلًا: "ويقولون ليه النصر يثق في الحكم المحلي رغم اخطائه، تخيل أخطاء الحكام الأجانب رغم حضورهم في مباريات قليلة لا تتجاوز 40% للحكام المحليين لكنها مؤثرة جدًا".
وأضاف: "ملف اخطاء الحكام الأجانب لابد والوقوف أمامه، من غير الممكن صرف مبالغ كبيرة وسط هذه الأخطاء الكبيرة".
النصر يتجاوز كبوة الأهلي والهلال
نجح النصر في تحقيق الانتصار الثاني على التوالي، بعد تجاوز فترة صعبة، مر بها بسلسلة من تذبذب النتائج، على إثر حصد نقطة واحدة خلال "4" مباريات متتالية، ما تسبب في تراجعه عن صدارة ترتيب دوري روشن، بعد بداية تاريخية، صنعت فيها كتيبة جورج جيسوس، رقمًا قياسيًا، كأول فريق يحقق الفوز في أولى 10 جولات بتاريخ دوري المحترفين السعودي.
النصر تعادل مع الاتفاق (2-2)، ثم حقق ثلاث هزائم متتالية أمام الأهلي (2-3) والقادسية (1-2) والهلال (1-3)، قبل أن يعود لمسار الانتصارات أمام الشباب (3-2) وضمك (2-1)، ليواصل تمسكه بوصافة الترتيب، برصيد 37 نقطة، حيث يبعد بفارق الأهداف عن الأهلي "الثالث".
وكان النصر قد بدأ الموسم بخسارة نهائي كأس السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
- Getty Images Sport
نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:
1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.
2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.
3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.
4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.
5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.
6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.
7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.
8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.
9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.
10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.
11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.
12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.
13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.
14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.
15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.
16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.
17- الجولة التاسعة من الدوري: النصر (4-1) الخليج.
18- الجولة الخامسة من أبطال آسيا "2": استقلال دوشنبه (0-4) النصر.
19- الجولة السادسة من أبطال آسيا "2": النصر (5-1) الزوراء.
20- الجولة الحادية عشر من الدوري: النصر (3-0) الأخدود.
21- الجولة الثانية عشر من الدوري: الاتفاق (2-2) النصر.
22- الجولة الثالثة عشر من الدوري: الأهلي (3-2) النصر.
23- الجولة الرابعة عشر من الدوري: النصر (1-2) القادسية.
24- الجولة الخامسة عشر من الدوري: الهلال (3-1) النصر
24- الجولة السادسة عشر من الدوري: النصر (3-2) الشباب
24- الجولة السابعة عشر من الدوري: ضمك (2-1) النصر