لهذا السبب يفضل النصر صافرة السعودي .. إحصائية صادمة تنصف الحكم المحلي على الأجانب في دوري روشن!

نجح النصر في تحقيق الانتصار الثاني على التوالي، بعد تجاوز فترة صعبة، مر بها بسلسلة من تذبذب النتائج، على إثر حصد نقطة واحدة خلال "4" مباريات متتالية، ما تسبب في تراجعه عن صدارة ترتيب دوري روشن، بعد بداية تاريخية، صنعت فيها كتيبة جورج جيسوس، رقمًا قياسيًا، كأول فريق يحقق الفوز في أولى 10 جولات بتاريخ دوري المحترفين السعودي.

النصر تعادل مع الاتفاق (2-2)، ثم حقق ثلاث هزائم متتالية أمام الأهلي (2-3) والقادسية (1-2) والهلال (1-3)، قبل أن يعود لمسار الانتصارات أمام الشباب (3-2) وضمك (2-1)، ليواصل تمسكه بوصافة الترتيب، برصيد 37 نقطة، حيث يبعد بفارق الأهداف عن الأهلي "الثالث".

وكان النصر قد بدأ الموسم بخسارة نهائي كأس السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.