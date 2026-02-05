"البرتغالية" تورط جيسوس: سيناريو مخيف يعجّل برحيل مدرب النصر .. وهذا الفيصل القانوني في شكوى الهلال!

ورفعت إدارة الهلال، شكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق، التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد جورج جيسوس، بعدما أثار مدرب النصر جدلًا كبيرًا ضد ناديه السابق، بشأن تصريحه عن "القوة السياسية".

القصة تعود إلى يناير الماضي، عقب الخسارة أمام الهلال دوريًا، بنتيجة (1-3)، وأثناء ظهور جيسوس في المؤتمر الصحفي الذي يسبق ديربي الشباب، حيث علّق على سؤال بشأن عدم ضغط لاعبي النصر على الحكام، لاحتساب الأخطاء، مثلما يفعل لاعبو الهلال، بقوله إن العالمي ليس لديه نفس القوة السياسية التي لدى الزعيم.

ورغم أن جيسوس قد عاد ليؤكد أنه تم إنساب كلام إليه لم يقله، وأنه ممتن لتجربته مع الهلال، والتي حقق فيها إنجازات، كما لم يقلل من قيمة الزعيم، إلا أن ذلك لم يمنع إدارة الأزرق من تنفيذ ما ذكرته عبر الموقع الرسمي، بأنها ستناشد الجهات المختصة تجاه ما وصفته بـ"افتراءات غير مقبولة"، في ظل النهضة الرياضية التي تعيشها المملكة، بفضل القيادة الرشيدة، وأنها تطالب باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه التصريحات المثيرة للرأي العام دون وجه حق، والتي تسيء للمشروع الرياضي السعودي.

وعلى إثر ذلك، فإن لجنة الانضباط أمهلت النصر مدة 72 ساعة، للرد على شكوى الهلال، بينما تعكف الإدارة القانونية للأصفر، على الرد قبل انتهاء المهلة المحددة.