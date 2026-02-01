"هذه أقصى عقوبة" .. بشرى سارة للنصر في شكوى الهلال ضد جورج جيسوس

قبل ديربي الرياض أمام الشباب، بدوري روشن السعودي 2025-2026، الذي أقيم في 17 من يناير الجاري، عقد جيسوس مؤتمرًا صحفيًا أثار الكثير من الجدل.

في ذاك المؤتمر، تحدث البرتغالي عن تعثرات فريقه المتتالية أمام الاتفاق ثم الأهلي والقادسية فالهلال، بعد تحقيق الفوز في عشر جولات متتالية، رافضًا تحمل الحكام مسؤولية تلك التعثرات، معترفًا بارتكاب بعض الأخطاء الفنية.

وقتها سأله الصحفيون عن سبب عدم ضغط لاعبي العالمي على الحكام أسوةً بما يفعله نجوم الهلال، رد جورج جيسوس: "النصر لا يمتلك القوة السياسية التي يتمتع بها الهلال سواء داخل الملعب أو خارجه".

تلك التصريحات أغضبت مسؤولي الهلال، معتبرين مدرب الفريق السابق يلمح لتشكيكات في مساعدة مسؤولي الكرة السعودية للزعيم.

ورغم أن المدرب البرتغالي خرج بعدها مؤكدًا احترامه الكبير للهلال، نافيًا التشكيك به، بقدر محاولاته للدفاع عن النصر، إلا أن مسؤولي القلعة الزرقاء واصلوا إجراءات تقديم شكوى ضده أمام لجنة الانضباط والأخلاق.

عطفًا على شكوى الهلال، أكدت صحيفة "الرياضية" أن لجنة الانضباط والأخلاق بدأت تحركاتها بالفعل، للحكم في القضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة أرسلت الأسبوع الماضي، خطابًا رسميًا لنادي النصر، تطلب خلاله تقديم إفادة جورج جيسوس بشأن تصريحاته الجدلية، خلال 72 ساعة كحد أقصى.