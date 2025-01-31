النصر يقول كلمته .. حقيقة رحيل ماني والتعاقد مع "محترف" الاتفاق مقابل ثنائي الفريق

النصر يرد على أخبار الميركاتو المفاجئة..

النصر كان أكثر الأندية السعودية نشاطًا، في الأيام الأخيرة من الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025"؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي.

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وتعاقد النصر مع متوسط الميدان بسام هزازي والحارس أحمد الرحيلي رسميًا؛ كما توصل إلى اتفاق مع نادي أستون فيلا، لشراء عقد مهاجمه جون دوران، في انتظار الإعلان عن الصفقة.

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في المقابل.. تخلى الفريق النصراوي عن "محترفيه" أندرسون تاليسكا وسيكو فوفانا؛ إلى جانب إعارة الحارس نواف العقيدي إلى الفتح، وبيع عقد متوسط الميدان مختار علي إلى الاتفاق.

وعلى الرغم من هذا الحراك المكثف، في الأيام والساعات الماضية؛ إلا أن أنباء لا تزال تتردد بشأن حسم النصر صفقات أخرى، والتخلي عن عددٍ من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، فيما تبقى من الميركاتو الشتوي الحالي.