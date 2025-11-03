قرأها بنبرة أنثوية .. وليد الفراج يثير جدلًا واسعًا بردٍ ساخر على تغريدة متابِعة تتهمه بـ "الصياح"!

احتسب الحكم السعودي محمد الهويش ركلة جزاء لصالح عبد الإله العمري بعد تعرضه للخنق والضرب، على حد وصف النصراويين، من مدافع الفيحاء، بجانب وجود لمسة يد ضد الأخير حيث استخدم يده لإبعاد الكرة، وقد تقدم رونالدو وسدد بنجاح ليمنح النصر أغلى وأصعب 3 نقاط هذا الموسم ويُحافظ له على سلسلة الانتصارات المتتالية منذ انطلاق المسابقة.

ركلة الجزاء تلك تسببت في جدل واسع في الشارع والإعلام الكروي السعودي، بجانب منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسم المتابعون ما بين مؤيد للقرار ومعرض له وقد احتدم النقاش بين الطرفين وسط سخرية كل طرف من الآخر ومحاولات للتشكيك في آرائه ودوافعه.

وليد الفراج كان جزءًا من ذلك الجدل بالطبع خلال اليومين الماضيين، ولكنه وصل للذروة برد فعله على تغريدة متابعة اتهمته بـ "الصياح" يوم أمس.