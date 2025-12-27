Jorge Jesus Al Nassr Fans Goal OnlyGoal AR
محمود خالد

النصر "10/10": الأخدود كشف "الوجه المظلم" للعقيدي .. وجيسوس جنى ثمار دفاعه عن ضحية الجماهير!

النصر يكتب التاريخ مع جورج جيسوس..

لا يزال الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يواصل انطلاقته التاريخية في دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026، بعدما حافظ على العلامة الكاملة في مباراته العاشرة، بفوز عريض على الأخدود بنتيجة (3-0)، من قلب الأول بارك.

ووقّع كريستيانو رونالدو على الهدفين الأول والثاني للنصر في الدقيقتين 31 و45+3، فيما وقّع جواو فيليكس على الهدف الثالث في الدقيقة 90+4.

ورفع النصر رصيده إلى 30 نقطة، ليواصل العلامة الكاملة، متصدرًا لترتيب دوري روشن، بفارق أربع نقاط عن الهلال، بينما تجمد رصيد الأخدود عند 5 نقاط، في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

ماذا حدث في مباراة النصر والأخدود؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..

    غيابات النصر؟ لا فارق!

    إذا ما تحدثنا عن أسباب المسيرة المذهلة للنصر مع المدرب جورج جيسوس - حتى الآن -، نجد الإجابة في نقطتين..

    * اللامركزية.

    * التجربة في دوري أبطال آسيا 2.

    بفضل ذلك، صرنا نشاهد فريقًا لا يعاني، حتى وإن غاب بعض العناصر، سواءً للإصابة مثل محمد سيماكان، أو الاستدعاء الدولي على غرار ساديو ماني، الذي يشارك في كأس أمم إفريقيا 2025.

    جيسوس لعب على سلاح "اللامركزية"، فرغم الدفع بكينجسلي كومان على اليمين، وويسلي على اليسار، ولكن من الطبيعي أن تشاهد انعكاسًا في الأدوار، أو دخول البرازيلي في العمق كثيرًا، مع تراجع جواو فيليكس إلى الخلف، للمساهمة في بناء اللعب، رغم تواجده كمهاجم ثانٍ مع رونالدو وفق خطة جيسوس "4-4-2" في اللقاء.

    وأمام التنوع الهجومي، أُجبر الأخدود على التكتّل في الدفاع، والاعتماد على المرتدّات، بسط النصر سيطرته على مجريات اللعب، وإن اتسم اللقاء بالتدخلات البدنية القوية، وسقوط أكثر من لاعب بسبب الإصابة، فضلًا عن قرار مثير للجدل، من الحكم فيصل البلوي، بعدم احتساب ركلة جزاء للأخدود، كادت أن تغير سير المباراة.

    نواف العقيدي .. طريقة جيسوس تجبره على التهور!

    وبالعودة إلى النقطة التي توقفت عندها في الفقرة السابقة، فإن اندفاع جيسوس الهجومي، صاحبه اللعب على "المجازفة" بتقدم الدفاعات وإيقاع الخصم في مصيدة التسلل، وهو الأمر الذي حاول لاعبو الأخدود التعامل معه بالتمريرات البينية التي كادت أن تهدد مرمى العقيدي.

    وطبقًا لذلك، فإن العقيدي بات مجبرًا على لعب دور "الليبرو" في بعض اللقطات، فضلًا عن تهوره الذي كاد أن يكلف النصر ركلتي جزاء "مرتين"، سواءً في تدخله على خالد ناري، مهاجم الأخدود، الذي تسبب في إصابته، أو إعاقته للمهاجم كرامر أثناء فرصة انفراد، ولولا التسلل، لتم احتساب ركلة جزاء.

    العقيدي حقق الأهم، وهو الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة الثالثة، في سبع مباريات مع النصر، ليثبت إلى جيسوس، بأنه خيار صحيح لاستبعاد البرازيلي بينتو، ومطالبة المدرب برحيله في يناير، وفق ما أكدته بعض التقارير، إلا أن "التهور" يبقى نقطة العقيدي السلبية التي قد تكلف النصر كثيرًا.

    مثل نيفيش في الهلال .. رحيل نجم النصر "ممنوع" يا جيسوس!

    هناك بعض الأسماء في دوري روشن، التي ارتبطت بفكرة الرحيل والعروض الأوروبية، إلا أنها في قلب الملعب، تؤكد أن عدم بقائها في المملكة سيكون بمثابة خسارة فادحة.

    إذا كان الحديث عن روبن نيفيش في الهلال، كمثال، فإن مارسيلو بروزوفيتش لا يقل أهمية وخطورة، أيضًا، إذا ما سمح النصر برحيله، خاصة وأن الكرواتي قدم مباراة كبيرة أمام الأخدود، وكان أحد أبرز لاعبي العالمي في المواجهة.

    بروزوفيتش لا يزال يثبت بأنه "رمانة ميزان" النصر، بفضل تحكمه في إيقاع اللعب، بتمريراته القصيرة التي بلغت نسبة دقتها 87%، بإرسال 69 تمريرة ناجحة، فضلًا عن التواجد قرب منطقة جزاء الأخدود، واللعب على الكرات العرضية، التي أسفرت عن الهدف الثاني.

    وبلمس الكرة "94" مرة، فإن بروزوفيتش صنع تمريرة حاسمة، وقدم فرصة محققة، فضلًا عن 3 تمريرات مفتاحية لزملائه، وإرسال 4 كرات طويلة ناجحة بنسبة 100%.

    ما رأيكم في العمري الآن؟

    هناك رسالة أيضًا، تستحق الذكر في مواجهة الأخدود، تتعلق بالمدافع عبد الإله العمري، الذي قرر جورج جيسوس إشراكه في ظل غياب الفرنسي محمد سيماكان.

    العمري الذي كان محور جدل واسع، في الفترة الماضية، وسط اتهامات بانتمائه للاتحاد، وتأثير ذلك على احتفالاته بأهداف النصر، وهو الأمر الذي عرّضه لصافرات استهجان الجماهير مسبقًا، ليخرج جورج جيسوس ويطالب النصراويين بدعم العمري، واصفًا إياه بأنه لاعب "ذكي وصلب".

    اليوم، قدم العمري ملحمة كروية أمام الأخدود، وأثبت لجماهير النصر، بأن جيسوس كان على حق، حيث لم يكتفِ بأداء أدوار دفاعية، فقط، بل كان يساهم في هجمات الأصفر كثيرًا، حيث ساهم بعرضية في صناعة هدف النصر الأول.

    وبخلاف ذلك، فإن العمري تعرض لإصابة دامية في أنفه، بعد تدخل مع زميله نواف العقيدي، ورغم خروجه مع الطاقم الطبي لإسعافه، إلا أنه قرر العودة إلى أرض الملعب، وسط وجود دماء على قميصه.

    السؤال هو: هل لا تزال جماهير النصر ترغب في رحيله في يناير؟ خاصة وسط أنباء حول تجدد اهتمام الاتحاد بالتعاقد معه؟

  • كلمة أخيرة..

    على الرغم من أن النصر كان يفتقد إلى سرعات محمد سيماكان في التعامل مع بينيات الأخدود، إلا أن الأصفر أثبت بأن "من حضر" يكفي لأن يقوده للانتصار، وهذه أهم صفات "الفريق البطل"، التي تجعل النصر مرشحًا فوق العادة، للفوز بأول دوري منذ 2019.

    طريقة جيسوس أنجبت لنا فريقًا هجوميًا، اعتمد على العرضيات كسلاح أساسي لتحطيم دفاعات الأخدود، وجعل من المدافعين صناع أهداف، كما أعاد البرتغالي اكتشاف أنجيلو في الوسط، وكذلك استغلال تحركات ويسلي جاسوفا، في الطرف والعمق، رغم التقارير التي أشارت إلى كونه مرشحًا للرحيل في يناير.

    السؤال الأخير هو: "من يقدر على النصر في موسم 2025-2026؟".

