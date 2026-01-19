Jorge Jesus Haydeer Abdulkareem GOAL ONLYGoal AR
نشأت أكرم جديد بقميص النصر.. صفقة اقتصادية في المتناول و"جوكر عراقي" يطرق قلب جورج جيسوس بقوة

مفاجأة نصراوية في الميركاتو الشتوي..

بات نادي النصر على أعتاب حسم أولى صفقاته، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026"؛ لتدعيم كتيبة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، بشكلٍ رسمي.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" مساء اليوم الإثنين، توصل النصر إلى اتفاق مع نادي الزوراء العراقي؛ من أجل التعاقد مع نجمه الشاب حيدر عبدالكريم، البالغ من العمر 21 سنة.

الصحيفة كشفت عن أن العالمي، دخل صفقة عبدالكريم بقوة؛ وذلك بعد تعثر انتقال اللاعب إلى نادي الاتفاق، في الساعات الماضية.

الاتفاق كان في انتظار الحصول على شهادة "الكفاءة المالية"؛ لحسم صفقة النجم العراقي الشاب، قبل أن يتدخل النصر كما ذكرنا.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا في السطور القادمة، بعض النقاط المهمة التي يُمكن الوقوف أمامها؛ عقب اتفاق نادي النصر مع نظيره الزوراء، لضم حيدر عبدالكريم..

    حيدر عبدالكريم.. "صفقة اقتصادية في المتناول" للنصر

    اشتكى البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي النصر، من عدم قدرة ناديه على حسم صفقات جديدة، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026"؛ وذلك بسبب عدم وجود أموال.

    لذلك.. نحن نستطيع أن نقول بإن لجوء النصر، للتعاقد مع النجم الشاب حيدر عبدالكريم من نادي الزوراء العراقي؛ هو لأنه "صفقة اقتصادية في المتناول"، بالمقام الأول.

    ورغم أنه لم يتم الكشف عن قيمة الصفقة المرتقبة؛ إلا أن التعاقد مع عبدالكريم سيكون أرخص بكثير، من لجوء النصر إلى السوق الأوروبي مثلًا.

    وبالتالي.. يُمكن تلخيص صفقة تعاقد النصر مع عبدالكريم، في انتظار حسمها الرسمي بالطبع؛ على النحو التالي:

    * أولًا: الصفقة بمثابة "الاختبار"؛ فإما أن تكون مؤقتة أو دائمة.

    * ثانيًا: إذا تألق عبدالكريم؛ فإنه سيكون بمثابة المكسب للفريق مستقبلًا.

    * ثالثًا: إذا فشل عبدالكريم؛ فإن النصر لن يخسر كثيرًا ببيعه أو فسخ عقده.

    أي أن خسائر النصر من فشل الصفقة، لن تكون كبيرة جدًا، عكس إذا تألق اللاعب الشاب؛ حيث سيضمن العالمي وقتها، اكتساب موهبة تفيده فنيًا واستثماريًا.

    جوكر عراقي.. حيدر عبدالكريم يطرق قلب جورج جيسوس بقوة

    يمتلك النجم العراقي حيدر عبدالكريم، صفقة نادي النصر المرتقبة، مرونة تكتيكية كبيرة للغاية؛ تُمكنه من اللعب في أكثر من مركز؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: صناعة اللعب.

    * ثانيًا: وسط الارتكاز.

    * ثالثًا: مهاجم أو جناح.

    وبما أن البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم، يحب اللاعبين "متنوعي الاستخدام"؛ فإنه من المتوقع أن يكون عبدالكريم، أحد عناصره الأساسية.

    وعلى الأغلب.. سيستخدم جيسوس صفقته العراقية المرتقبة، في وسط الارتكاز بجانب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش؛ وذلك استغلالًا لقوته البدنية الكبيرة، وطول قامته.

    وأظهر عبدالكريم هذه القدرات البدنية القوية؛ سواء في الفئات السنية لنادي الزوراء العراقي أو بعد تصعيده للفريق الأول صيف 2023، بالإضافة إلى مبارياته مع المنتخب الوطني الأولمبي.

    وتدرج هذا الموهوب العراقي في مختلف الفئات السنية للزوراء، مع خوض تجربة على سبيل الإعارة في النادي المحلي الكهرباء؛ وذلك في الفترة من يناير إلى يوليو 2025.

    نشأت أكرم جديد.. حيدر عبدالكريم على خطى نجم العراق التاريخي

    في صيف 2003.. تعاقد نادي النصر مع واحد من أفضل اللاعبين العراقيين عبر التاريخ؛ وهو نشأت أكرم، قادمًا من صفوف العملاق المحلي الشرطة.

    وبالرغم من أن أكرم، لم يلعب سوى موسمًا واحدًا فقط مع النصر؛ إلا أنه قدّم مستوى فني مبهر، نال إعجاب الجماهير.

    ويُمكن أن يكون النجم العراقي حيدر عبدالكريم، هو نشأت أكرم الجديد في صفوف النصر؛ وذلك لتمتعه بنفس الخصائص الفنية تقريبًا، على النحو التالي:

    * أولًا: المهارة الفنية؛ حيث بإمكانه التحكم في الكرة، ومراوغة أي لاعب في المساحات الضيقة.

    * ثانيًا: الرؤية والهدوء؛ حيث يستطيع التعامل مع الضغط بامتياز، مع قراءة الملعب والتمريرات الدقيقة.

    وكما ذكرنا أيضًا؛ يستطيع عبدالكريم اللعب في أكثر من مركز، وهو ما يمنح الجهاز الفني "مرونة تكتيكية" كبيرة.

    كلمة أخيرة.. هكذا سيتم تسجيل حيدر عبدالكريم في قائمة النصر!

    أخيرًا.. يجب الإشارة إلى أن صفقة النجم العراقي حيدر عبدالكريم؛ لن تجبر نادي النصر على الاستغناء عن أي من لاعبيه الأجانب، فوق السن.

    بمعنى.. النصر سيسجل عبدالكريم بعد حسم الصفقة رسميًا، في خانة اللاعب الأجنبي "مواليد" أو "تحت السن"؛ حيث أنه يبلغ من العمر 21 سنة فقط.

    وبناء على ذلك فإن النصر؛ سيكون مطالبًا برفع اسم واحد من الثنائي البرازيلي "أنجيلو جابرييل، أو ويسلي جاسوفا"، من قائمة الفريق الأول.

    والأقرب حتى الآن هو ويسلي؛ حيث تلقى النصر أكثر من عرض أوروبي، للتعاقد مع اللاعب في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

    أما أنجيلو فهو أحد اللاعبين المفضلين لدى البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي النصر؛ والذي يستخدمه في 3 مراكز فوق أرضية الملعب، على النحو التالي:

    * أولًا: وسط ارتكاز.

    * ثانيًا: صناعة اللعب.

    * ثالثًا: الجناحان "أيمن وأيسر".

    ومن هُنا.. فإن بقاء أنجيلو مع النصر، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 على أقل تقدير؛ هو الاحتمال الأقوى حتى الآن، ما لم يحدث أي مستجدات مفاجئة.

