نشأت أكرم جديد بقميص النصر.. صفقة اقتصادية في المتناول و"جوكر عراقي" يطرق قلب جورج جيسوس بقوة

بات نادي النصر على أعتاب حسم أولى صفقاته، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026"؛ لتدعيم كتيبة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، بشكلٍ رسمي.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" مساء اليوم الإثنين، توصل النصر إلى اتفاق مع نادي الزوراء العراقي؛ من أجل التعاقد مع نجمه الشاب حيدر عبدالكريم، البالغ من العمر 21 سنة.

الصحيفة كشفت عن أن العالمي، دخل صفقة عبدالكريم بقوة؛ وذلك بعد تعثر انتقال اللاعب إلى نادي الاتفاق، في الساعات الماضية.

الاتفاق كان في انتظار الحصول على شهادة "الكفاءة المالية"؛ لحسم صفقة النجم العراقي الشاب، قبل أن يتدخل النصر كما ذكرنا.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا في السطور القادمة، بعض النقاط المهمة التي يُمكن الوقوف أمامها؛ عقب اتفاق نادي النصر مع نظيره الزوراء، لضم حيدر عبدالكريم..