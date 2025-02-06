"لن نذرف الدموع من أجله وقد يرحل عن النصر بعد عام!" .. مهاجم أستون فيلا الأسبق يقلق الجمهور بسبب جون دوران

واحدة من أضخم الصفقات الشتوية..

أحدث نادي النصر ضجة كبرى، في اليومين الأخيرين من الميركاتو الشتوي "يناير 2025"؛ عندما تعاقد مع المهاجم الكولومبي جون دوران، من فريق أستون فيلا.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

دوران البالغ من العمر 21 سنة، وقع على عقود مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ لمدة 5 سنوات ونصف، حتى 30 يونيو 2030.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولم يعلن مسؤولو العالمي عن قيمة الصفقة - حتى الآن -؛ إلا أن وسائل الإعلام أجمعت على أنها تقدر بـ90 مليون يورو "77 ثابت و13 متغيرات".

ويُعتبر دوران ثاني أغلى الصفقات في تاريخ السعودية؛ بعد نيمار دا سيلفا جونيور، الذي انضم إلى الهلال في صيف عام 2023، قادمًا من صفوف نادي باريس سان جيرمان، مقابل 90 مليون يورو "ثابت".