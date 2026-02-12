الرحيل عن النصر يبدو قريبًا .. كواليس اجتماع جورج جيسوس بنواف العقيدي بعد تهميشه الأخير

صاحب الـ25 عامًا بدأ الموسم الجاري حاميًا لعرين النصر، مشاركًا في 11 مباراة بدوري روشن السعودي 2025-2026، استقبل خلالها 12 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة من ثلاثة لقاءات.

لكن تدهورت أوضاعه في الجولة الـ14 خلال مواجهة القادسية، حيث ارتكب خطأً فادحًا، تسبب في هزيمة العالمي بثنائية مقابل هدف وحيد.

وساء الوضع أكثر في ديربي الرياض أمام النصر في الجولة الـ15، حيث طُرد بكارت أحمر مباشر في الدقيقة 60، ما مهد طريق فوز العالمي بثلاثية مقابل هدف وحيد.

ومن وقتها لم يظهر العقيدي في مباريات النصر بمختلف البطولات، حتى مع توقع ظهوره أول أمس الأربعاء، خلال مواجهة أركاداج التركمانستاني، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2، فاجأ جورج جيسوس الجماهير باستمرار الاعتماد على بينتو.

ومع استبعاد العقيدي، بدأ البعض يروج لشائعات وجود أزمة بينه وبين جورج جيسوس، واعتراضه على الجلوس احتياطيًا للحارس البرازيلي بينتو، وهذا ما نفاه سعد السبيعي؛ مدير الإدارة القانونية السابق في النصر..

السبيعي أوضح عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أن نواف العقيدي يعاني من مشكلة في "الجيوب الأنفية" ما يمنعه من السفر عبر الطائرات الصغيرة، كتلك التي توجه بها زملاؤه نحو تركمانستان.

وشدد السبيعي على عدم توتر علاقة الحارس بالمدرب البرتغالي، مشيرًا إلى أن الأخير طالب الأول بالاستعداد جيدًا في الرياض، لمواجهة الفتح المقبلة في الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، والمقرر لها 14 من فبراير الجاري.