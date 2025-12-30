Al Nassr v Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

"الأسئلة فيها تشكيك ضد النصر" .. جورج جيسوس يهاجم الصحفيين بعد التعادل مع الاتفاق

ماذا قال جورج جيسوس بعد تعادل النصر مع الاتفاق؟!..

اشتعل البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم، "غضبًا" ضد الصحفيين؛ وذلك بعد التعثر الأول في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، عقب 10 انتصارات متتالية.

النصر سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) أمام نادي الاتفاق، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

  • جورج جيسوس يتهم الصحفيين بـ"التشكيك في النصر"

    وفي هذا السياق.. وصف البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي النصر، أحاديث الصحفيين خلال المؤتمر الذي أعقب التعادل مع الاتفاق؛ بأنها محاولة للتشكيك في قدرات فريقه.

    جيسوس قال: "الأسئلة فيها شيئًا من التشكيك في اللاعبين وقدرتهم"؛ معتبرًا أن أحاديث الصحفيين، لا يتناسب أبدًا مع ما قدّمه النصر في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وشدد جيسوس على أن النصر، سيطر على جميع مبارياته العشر السابقة، في مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الحالي؛ إلى جانب تقديمه مستويات رائعة فيها مع الفوز، وذلك قبل التعثر الأول ضد الاتفاق.

    حتى في مباراة الاتفاق.. اعتبر المدير الفني البرتغالي أن الفريق النصراوي قدّم مستوى رائع؛ واصفًا إياها بـ"الامتاع" للعالمي، في الموسم الحالي.

    وأضاف جورج جيسوس: "النصر والاتفاق قدّما كرة قدم ممتعة.. أظن أنها كانت واحدة من أفضل المباريات في الموسم، والأمتع بالنسبة لفريقي".

    • إعلان
  • Al Nassr v Al Okhdood: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    جورج جيسوس يرد على "التوهان" والحلول الهجومية الضائعة

    وبخصوص الأسئلة التي اعتبر البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي النصر، بأن فيها تشكيك كبير بفريقه؛ كانت تلك المتعلقة بعدم وجود حلول هجومية بديلة، إلى جانب حالة "التوهان" ضد لاتفاق.

    وأشار جيسوس إلى أنه يعتمد على كامل قوته الهجومية، في التشكيل الأساسي للفريق النصراوي؛ وعلى رأسهم: "الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس، الفرنسي كينجسلي كومان والبرازيلي ويسلي جاسوفا".

    وأضاف جيسوس؛ مخاطبًا الصحفيين: "هل تعتقدون أنه من الممكن أن يتواجد على دكة النصر، نجوم أفضل من رونالدو وفيليكس وكومان وويسلي؛ لكي تقولوا انه لا يوجد حلول هجومية بديلة".

    أيضًا.. رفض المدير الفني البرتغالي وصف النصر بـ"التائه"، خلال مواجهة نادي الاتفاق؛ مؤكدًا أنه لا يجب أن يتم قياس جودة الفريق وتركيزه، بتحقيق الفوز فقط.

  • جورج جيسوس يدافع عن نجم النصر بقوة

    وأخيرًا.. دافع البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي النصر، عن نجمه سعد الناصر، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم.

    ورد جيسوس على سؤال بشأن إشراك الناصر، في مباراة صعبة مثل مواجهة الاتفاق، رغم أنه بعيد منذ فترة عن أجواء المنافسات؛ قائلًا: "هل يعتقد أحد أن قرار إشراك هذا اللاعب هو من أفقدنا نقطتين؟!".

    المدير الفني البرتغالي أشار إلى أن الناصر شارك في المباراة السابقة، وحقق النصر الفوز؛ لافتًا إلى أنه هو مدرب الفريق، ويعرف من اللاعب الأكثر جاهزية.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Cristiano Ronaldo Joao Felix NassrGetty

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق.

    أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.

    16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.

    17- الجولة التاسعة من الدوري: النصر (4-1) الخليج.

    18- الجولة الخامسة من أبطال آسيا "2": استقلال دوشنبه (0-4) النصر.

    19- الجولة السادسة من أبطال آسيا "2": النصر (5-1) الزوراء.

    20- الجولة الحادية عشر من الدوري: النصر (3-0) الأخدود.

    21- الجولة الثانية عشر من الدوري: الاتفاق (2-2) النصر.

دوري روشن السعودي
الاتفاق crest
الاتفاق
الاتفاق
الأخدود crest
الأخدود
الأخدود
دوري روشن السعودي
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
النصر crest
النصر
النصر
0