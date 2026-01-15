Cristiano Ronaldo Sadio Mane Nassr (Goal Only)Goal AR
الجالاكتيكوس الذي أحرج النصر: الهلال ليس الأزمة .. وخافوا على ساديو ماني من "الصدمة الكبرى"!

4 بطولات تؤكد "نحس" النصر..

يظل نادي النصر حالة فنية تستحق الدراسة؛ صعود وهيمنة، ثم ترنح مفاجئ، ليس هذا الموسم فقط، بل هو سيناريو مستمر منذ سنوات، رغم "كتيبة النجوم" التي يعجّ بها العالمي، وعلى رأسهم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

في أكتوبر الماضي، وبينما كان "فيراري" النصر يسير بثبات فوق مضمار دوري روشن، بعدما حقق العلامة الكاملة في أولى خمس جولات، خرج متحدثه الرسمي الأسبق سعود الصرامي، بكلمات "مُحبطة" للجماهير، قائلًا إن الفوز بالدوري "مستحيل"، كون فارس نجد، معتادًا على تقديم كرة ممتعة منذ عام 2018، ولكنه لا يفوز بالألقاب، كما استشهد بتصريح المدرب البرتغالي جورج جيسوس، بأن النصر "محروم" من البطولات.

ورغم أن النصر بدأ الموسم بشكل أكثر من رائع، ببداية لم يسبق أن حققها أي فريق في دوري المحترفين السعودي، بتحقيق العلامة الكاملة في أولى 10 جولات، إلا أن كتيبة جورج جيسوس انهارت بشكل مفاجئ، فحصدت نقطة واحدة في آخر أربع مباريات، وبعدما بات الحديث عن تتويج رونالدو ورفاقه "مسألة وقت"، بات الاستنجاد بمقولة إن "الدوري لا يزال طويلًا"، خاصة بعدما تراجع النصر كثيرًا في سباقه مع الهلال الذي بات ينفرد بالصدارة، بفارق "سبع" نقاط.

ولكن، هناك نقطة أيضًا، تثبت حالة النحس التي يمرّ بها الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، والتي جعلته - منذ عام 2020 - والميركاتو التاريخي في دوري روشن، في صيف 2023، يتواجد كثيرًا فوق منصات التتويج مكتفيًا بالميدالية الفضية، بينما غابت عن خزائنه البطولات "الرسمية"، رغم أنه يملك كتيبة أشبه بـ"جالاكتيكوس" ريال مدريد.

    جالاكتيكوس "دولي" .. نحس محلي!

    يُمكن القول إن اللاعب الذي سيكون الأكثر صدمة من ترنح النصر الأخير، هو الجناح السنغالي ساديو ماني، تخيل أنك تركت فريقك في القمة، لتشارك في بطولة دولية مع منتخب بلادك، ثم تعود لتجده متراجعًا بفارق كبير عن "المتصدر".

    ماني قاد منتخب السنغال إلى نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، بالمغرب، بعدما نجح في إقصاء مصر، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب، مسجلًا هدف نصف النهائي "الوحيد"، بتسديدة مباغتة اكتفى الحارس محمد الشناوي بالنظر إليها، ليحتفل ساديو بالتأهل إلى النهائي، في آخر نسخة سيشارك بها في "الكان"، كما صرّح.

    وبتأهله إلى النهائي، كتب ساديو ماني سطرًا جديدًا، في سلسلة "غرائب" النصر، والذي يملك كتيبة متفوقة دوليًا، منحوسة محليًا.

    اللقب الذي أعاد الثقة تجاه رونالدو

    بعدما أنهى النصر، موسم 2024-2025، بأسوأ سيناريو، كانت نقطته المضيئة الوحيدة هو حجز مقعد "قاري"، بتأهله إلى دوري أبطال آسيا 2، إلا أنه غاب عن البطولات، واختتم الموسم بخسارة أمام الفتح، فكان الحديث حول مستقبل كريستيانو رونالدو، ومطالبات بعدم تجديد عقده.

    رونالدو - حينها - ذهب ليشارك مع منتخب البرتغال، ليفاجئ الجميع برفع كأس دوري الأمم الأوروبية، كما لعب دورًا في التتويج باللقب، بعدما سجل هدف الفوز ضد ألمانيا في نصف النهائي، كما هز شباك إسبانيا في المباراة النهائية.

    ورغم أن فكرة رحيل رونالدو كانت احتمالًا "ضعيفًا للغاية"، كونه واجهة رئيسة للمشروع السعودي، الذي ساهم في انتقال نجوم العالم إلى المملكة، إلا أن اللقب الدولي، حوّل المسار الجماهيري بشكل كبير، لينتهي الأمر بتجديد النصر لعقده حتى صيف 2027.

  • Aymeric Laporte Spain Euro 2024Getty

    بطل اليورو الذي رحل بشكل حزين

    وكان إيمريك لابورت إحدى مفاجآت النصر في ميركاتو 2023، وهو القادم من مانشستر سيتي، مقابل "27.5" مليون يورو، ليكون صخرة الدفاع، صاحب الأهداف الحاسمة في بعض مباريات الأصفر.

    وبعد عام، احتفل النصر بإنجاز نجمه التاريخي، حينما لعب دورًا رئيسًا في تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، في النسخة التي قدمت للعالم نجومًا جديدة مثل لامين يامال ونيكو ويليامز.

    ولكن، هذا الإنجاز الدولي لم يشفع في طريقة رحيل لابورت عن النصر، في الصيف الماضي، بعد سلسلة من الأزمات، بين اتهامه بـ"البطء" الدفاعي، وارتكاب أخطاء ساذجة تغيبه عن مباريات كبرى، ومن ثم طريقة استبعاده من مباريات الفريق الأول، مع المدرب ستيفانو بيولي، ثم رحيله إلى أتلتيك بيلباو، وما تبعته من أنباء مستحقات صفقة لابورت، التي ورّطت النصر في قرار الفيفا بإيقاف قيده محليًا.

  • موهبة أنصفتها البرازيل وظلمتها "دكة النصر"!

    عندما انتقل ويسلي جاسوفا إلى صفوف النصر، في صيف 2024، كـ"لاعب مواليد"، كانت الآمال تنعقد حول "موهبة" ستضفى سحرًا برازيليًا في كتيبة العالمي، وسط أكثر من شاهد على ذلك، حيث فاز بجائزة أفضل "سامبا الذهبية"، كأفضل لاعب برازيلي تحت 20 عامًا، بفضل أدائه مع كورينثيانز.

    أضف إلى ذلك، أن ويسلي قاد منتخب البرازيل للتتويج بلقب بطولة أمريكا الجنوبية للشباب لعام 2025، إلا أن ذلك لم يشفع للاعب الذي عانى من "دكة بدلاء" النصر، ولم ينل ثقة جورج جيسوس بشكل كامل، كما حدث مع مواطنه أنجيلو جابرييل، الذي بات الاعتماد عليه في وسط ميدان الأصفر، بل وباتت الاتهامات تحاصر اللاعب بأنه أحد نقاط ضعف الفريق، بسبب تحركاته العشوائية داخل أرض الملعب، ليصبح أحد الأسماء المرشحة لمغادرة قلعة العالمي.

  • Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كلمة أخيرة..

    إذا ما كان الحديث حول الإنجازات الدولية التي حققها نجوم النصر، منذ انتقالهم إلى قلعة العالمي، فإنها على النحو التالي..

    * يورو 2024 مع إيمريك لابورت.

    * دوري الأمم الأوروبية 2025 مع كريستيانو رونالدو.

    * كأس أمريكا الجنوبية للشباب 2025 مع ويسلي.

    * تأهل ساديو ماني إلى نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

    أضف إلى ذلك، فإن هناك لاعبين تقرر إعادة استدعائهم لمنتخبات بلادهم بعد الانتقال إلى النصر، مثل الحارس البرازيلي بينتو ماتيوس، والجناح الفرنسي كينجسلي كومان.

    ولكن رغم ذلك، فإن النصر اكتفى بوصافة دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين، ونال "فضية" كأس السوبر مرتين، ولم يتمكن من التأهل إلى دوري النخبة الآسيوية.

    هذه الإنجازات الدولية التي تضاف لرصيد نجوم النصر، ربما تكرس حالة "النحس" التي يمرّ بها العالمي، وتؤكد أن الفريق بحاجة إلى لقب رسمي، كي ينفي الاتهامات الموجّهة إليه، بأنه يفتقر إلى شخصية البطل.

    النصر - عمليًا - لم يخرج بالطبع من السباق، وقد يتغير الأمر بين عشية وضحاها، كما حدث بينه وبين الهلال، بعد أولى 10 جولات من دوري روشن، كما أن الأصفر لا يزال مرشحًا بقوة للمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا 2، بعدما تأهل من دور المجموعات بالعلامة الكاملة، ونتائج كاسحة.

