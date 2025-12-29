Abderrahman Sufyani Nassrsocial gfx
محمود خالد

بعد إعلان تجديده للنصر .. وكيل عبد الرحمن سفياني يكشف عن مفاجأة حول عرض الهلال!

سفياني جدد عقده مع النصر 3 مواسم..

أثار مستقبل عبد الرحمن سفياني، أحد مواهب نادي النصر، حالة من الجدل، وسط أنباء حول اهتمام من قِبل الغريم التقليدي، الهلال، بالتعاقد معه، بالتزامن مع اقترابه من دخول الفترة الحرة.

سفياني جذب الانتباه إليه، بعد مشاركته مع المنتخب السعودي للناشئين، في بطولة كأس الخليج تحت 17 عامًا، حيث قاد الأخضر لحصد اللقب، كما توج بجائزتي أفضل لاعب، والهداف "مناصفة" مع وليد النور.

  • Abdulrahman Sufyani Nassr (Goal Only)Goal AR

    النصر يغلق الباب أمام رحيل سفياني

    وقررت إدارة النصر حسم الجدل، بشأن مستقبل عبد الرحمن سفياني، بعد الإعلان رسميًا عن تجديد عقد اللاعب لمدة 3 مواسم مُقبلة.

    وتحت عنوان "الاختيار الصحيح"، نشر النصر مقطع فيديو لإعلان استمرار سفياني في قلعة العالمي، حيث علق اللاعب بقوله "منذ اللمسة الأولى، وأدركت بأنها ليست مجرد هواية، بل شرف، وحلم طويل أعيش من أجل تحقيقه. سمعت الكثير، ولكني اخترت الصح".

    • إعلان

  • حقيقة مفاوضات الهلال لضم موهبة النصر

    وفي هذا السياق، كشف غرم العمري، وكيل اللاعب عبد الرحمن سفياني، عن حقيقة الأنباء المتداولة بشأن تحرك نادي الهلال، من أجل انتزاع صفقة اللاعب صاحب الـ17 عامًا.

    وقال سفياني، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، إن ما يتردد بشأن هذا الأمر غير صحيح، مؤكدًا أنه لم يتلق أي اتصالات من قِبل مسؤولي الهلال، من أجل التفاوض بشأن اللاعب.

    الجديد ذكره العمري بأن سفياني كان محل طلب من العديد من الأندية، وأنه تلقى العديد من الاتصالات بشأن عبد الرحمن، إلا أنه كان دائمًا ما يرفض الحديث بشأن ذلك الأمر، بداعي أن اللاعب لم يدخل الفترة الحرة بعد، والتي تعادل آخر 6 شهور في عقده، من أجل السماح بالتفاوض من أجل التعاقد معه.

  • الهلال فرط في سفياني

    وكان الإعلامي الرياضي دباس الدوسري، قد كشف عن مفاجأة تتعلق باللاعب عبد الرحمن سفياني، والذي تحولت وجهته في وقت سابق من الهلال إلى النصر.

    وقال الدوسري، عبر منصة (إكس)، إن فهد المفرج، المدير التنفيذي لفريق الكرة بنادي الهلال، وقتها، اتصل به شخصيًا، حينما كان يتولى رئاسة نادي الكوكب، من أجل التعاقد مع سفياني.

    واستفسر دباس الدوسري بشأن العرض المالي المُقدم من الهلال، لضم اللاعب، إلا أن الرد جاءه بأنه ليس هناك عرض.

    وأضاف دباس الدوسري: "قلت للمفرج هل تريدون التعاقد مع اللاعب مجانًا؟! - بشكلٍ ساخر بالطبع -.. فأجابني بأنه سيرى ويعاود الاتصال بي مجددًا".

    وأكد الدوسري بأنه لم يتلق اتصالًا من المفرج أو أي مسؤول هلالي؛ بعد هذه المكالمة - سالفة الذكر -.

    وتابع الدوسري: "بعد ذلك اتصل بي مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر آنذاك، وحسم صفقة عبدالرحمن سفياني بشكلٍ رسمي؛ وقال لي (هذا أسطورتي القادمة) - في إشارة إلى اللاعب -".

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Abdulrahman SufyaniSocial gfx/ Goal Arabia

    من هو اللاعب عبدالرحمن سفياني "موهبة النصر"؟

    عبد الرحمن سفياني من مواليد 15 أبريل 2008؛ حيث بدأ لعب كرة القدم في "الملاعب الترابية" بحواري الخرج، جنوب العاصمة السعودية الرياض.

    ومن حواري الخرج.. انضم سفياني إلى أكاديمية "آرتس فوتبول" ثم نادي الكوكب؛ الذي احتضن شغفه وصقل مهاراته الأولية.

    وفي شتاء 2023.. اشتعل صراع شرس بين الهلال والنصر للتعاقد مع سفياني من الكوكب؛ قبل أن يحسم العالمي الصفقة لصالحه، في النهاية.

    وأثبت هذا اللاعب نفسه مع النصر سريعًا؛ وذلك عندما سجل 34 هدفًا في صفوف الفئات السنية بالنادي، موسم 2023-2024.

    وواصل عبدالرحمن سفياني التألق؛ حتى قام المدرب البرازيلي ماريو دا سيلفا باستدعائه إلى قائمة منتخب السعودية، في بطولة كأس آسيا للناشئين؛ التي نظمت في جدة والطائف، بداية الصيف.

    وشارك سفياني أساسيًا في المباريات الأربع الأولى للمنتخب السعودي تحت 17 عامًا؛ وقاد الأخضر إلى المباراة النهائية، قبل الخسارة أمام أوزباكستان.

    وبالدوحة القطرية.. برهن ابن مدينة الخرج على موهبته اللامعة؛ حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس الخليج تحت 17 عامًا، التي توّج بها المنتخب السعودي في أكتوبر الحالي.

    وحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية" في وقتٍ سابق، يعشق سفياني نادي برشلونة، ويرى نفسه قادرًا على كتابة التاريخ بملعب "سبوتيفاي كامب نو"؛ بينما قال الإعلامي عبدالله المديفر إن أحد مكتشفي المواهب، وصف هذا اللاعب بأنه "لامين يامال السعودي".

دوري روشن السعودي
الاتفاق crest
الاتفاق
الاتفاق
النصر crest
النصر
النصر
دوري روشن السعودي
الخلود crest
الخلود
الخلود
الهلال crest
الهلال
الهلال
0