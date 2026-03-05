أبعاد تأجيل الآسيوية: رفض إماراتي لمقترح السعودية .. وفرصة تاريخية في انتظار النصر!

لا يزال مشهد الصراع العسكري "الأمريكي - الإيراني"، يلقي بظلاله على الأوضاع الكروية في الشرق الأوسط، لاسيما في منطقة غرب آسيا، والتي تأثرت أحداثها الرياضية بشكل عام، في ظل الأحداث الراهنة.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أعلن الثلاثاء، عن تأجيل مباريات "الإياب"، في الأدوار الإقصائية من جميع مسابقات الأندية، لحين إشعار آخر، أسوة بمباريات الذهاب التي كانت مقررة، منتصف الأسبوع الجاري.

وطبقًا لذلك، فقد تقرر تأجيل جميع مباريات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، التي تشهد مشاركة الأهلي، حامل اللقب، والهلال والاتحاد، وربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، الذي يشارك فيه النصر، وكذلك دور الثمانية في كأس الاتحاد الآسيوي.