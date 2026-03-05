Goal.com
أبعاد تأجيل الآسيوية: رفض إماراتي لمقترح السعودية .. وفرصة تاريخية في انتظار النصر!

بعد تأجيل "الإياب" الآسيوي رسميًا..

لا يزال مشهد الصراع العسكري "الأمريكي - الإيراني"، يلقي بظلاله على الأوضاع الكروية في الشرق الأوسط، لاسيما في منطقة غرب آسيا، والتي تأثرت أحداثها الرياضية بشكل عام، في ظل الأحداث الراهنة.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أعلن الثلاثاء، عن تأجيل مباريات "الإياب"، في الأدوار الإقصائية من جميع مسابقات الأندية، لحين إشعار آخر، أسوة بمباريات الذهاب التي كانت مقررة، منتصف الأسبوع الجاري.

وطبقًا لذلك، فقد تقرر تأجيل جميع مباريات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، التي تشهد مشاركة الأهلي، حامل اللقب، والهلال والاتحاد، وربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، الذي يشارك فيه النصر، وكذلك دور الثمانية في كأس الاتحاد الآسيوي.

  • دوري أبطال آسيا 2 بنظام التجمع؟

    وفيما يتعلق بمشاركة النصر في بطولة دوري أبطال آسيا الثاني، ووصوله إلى ربع النهائي، حيث يضرب موعدًا مع الوصل الإماراتي، كشف الإعلامي بدر بالعبيد، المختصّ في الشأن الآسيوي، عن آخر التطورات حول مدى إمكانية إقامة البطولة بنظام التجمع، على غرار دوري أبطال آسيا للنخبة، خاصة وأن أندية شرق آسيا، قد خاضت مباريات الذهاب بشكل طبيعي.

    وأوضح بالعبيد، عبر برنامج "دورينا غير"، أن المقترح السعودي بإقامة المباريات الإقصائية في دوري أبطال آسيا 2، قد قوبل بالرفض من قِبل مسؤولي نادي الوصل الإماراتي، خاصة وأن ذلك يعني خوض المواجهات المُقبلة خارج أرضه.

    وأضاف بالعبيد أن الاتحاد الآسيوي لم يعتمد مقترح نظيره السعودي حتى اللحظة، وإنما يجب أن يستمع إلى الاتحادات الأخرى (التي لم ترفع أي مقترحات بشأن التأجيل)، قبل تعميم القرار النهائي، وأن الاتحاد القاري في تواصل مستمر مع "الفيفا"، من أجل إيجاد حلول تتعلق بالتأجيل الصادر عن الصراع العسكري.

    في المقابل، عاد بالعبيد للحديث بدوره عن دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيرًا إلى أن الاتجاه الأقرب هو إقامة مباريات دور الـ16 من مباراة واحدة، وليس "ذهابًا وإيابًا"، كما هو منصوص عليه في لائحة البطولة.

    النهائي في الأول بارك

    وتطرق بالعبيد للحديث عن موقف الوصل الإماراتي، وأسباب رفضه للمقترح السعودي بإقامة دوري أبطال آسيا الثاني بنظام التجمع، على غرار النخبة الآسيوية.

    وأوضح أن الوصل يرغب أيضًا في خوض المواجهة على أرضه في الإمارات، فيما كشف بالعبيد عن مفاجأة سعيدة لجماهير النصر، بأنه في حالة التأهل إلى النهائي، فإنه سيقام على ملعب الأول بارك، وهذا الأمر معتمد بشكل رسمي.

    وطبقًا لذلك، فإن النصر بات يملك فرصة كبيرة تمنحه حافزًا إضافيًا، بالمنافسة على التأهل إلى النهائي، والفوز باللقب على أرضه وأمام جماهيره.

    وتشمل مواجهات ربع النهائي، كلًا من النصر ضد الوصل الإماراتي، والأهلي القطري ضد الحسين الأردني وراتشابوري التايلاندي ضد جامبا أوساكا الياباني، وتامينيز روفرز السنغافوري ضد بانكوك يونايتد التايلاندي.

  • هل يتأهل النصر إلى النخبة بـ"اللقب الآسيوي"؟

    وفي هذا السياق، وجه الإعلامي خالد الشنيف، مقدم برنامج "دورينا غير"، سؤالًا إلى بدر بالعبيد، حول ما إذا النصر يملك حق التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، في الموسم المُقبل "2026-2027"، بشكل مباشر، إذا توج بلقب البطولة القارية الثانية.

    وعلّق بالعبيد على هذا الأمر بالنفي، مؤكدًا أن النصر إذا حقق لقب دوري أبطال آسيا 2، ولم يكن ضمن المراكز الثلاثة الأولى في دوري روشن السعودي، ففي هذه الحالة، يتم إضافة نصف مقعد للأندية السعودية، في النسخة المُقبلة، ويشارك النصر في مرحلة الملحق المؤهل إلى النخبة الآسيوية.

    وبشكل طبيعي، يتأهل النصر إلى دوري النخبة الآسيوية، إذا ما احتل المراكز الثلاثة الأولى في دوري روشن، علمًا بأن يحتل صدارة الترتيب حاليًا، بعد مرور أربع وعشرين جولة، برصيد 61 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي الوصيف، وثلاثة عن الهلال "الثالث".

    جيسوس يطمئن الجميع: أنا بخير!

    وعلى ذكر أحداث الصراع العسكري في الشرق الأوسط، فإن البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للنصر، أكد أنه يشعر بالاستقرار والأمان، على خلفية تلقيه العديد من الاتصالات والرسائل للاطمئنان عليه منذ بداية الأحداث، وفق مقال نشرته صحيفة "ريكورد" البرتغالية.

    وأوضح جيسوس أنه يشعر بالأمان في الرياض، ويتابع الأحداث السياسية بحذر، إلا أن العمل متواصل في النصر بشكل يومي وطبيعي دون أي توقف، مضيفًا أن رابطة دوري المحترفين السعودي، اجتمعت بالأندية، وأكدت أن الدوري مستمر دون إيقاف، حتى فترة التوقف الدولي، في مارس الجاري.

    ويتزعم النصر صدارة ترتيب دوري روشن، فيما يخوض مواجهة ضد نيوم، السبت، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من المسابقة، والتي ستشهد أيضًا، قمة كروية بين الأهلي "الوصيف" والاتحاد "حامل اللقب".

