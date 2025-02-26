تكذيب رواية تعطل الحافلة! .. الكشف عن "سر صادم" في تأخر وصول النصر لملعب مباراته ضد الوحدة

كواليس مثيرة في أزمة حافلة النصر..

فجّر الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بشأن أزمة تأخر وصول حافلة نادي النصر، إلى ملعب مباراته ضد الوحدة، مساء أمس الثلاثاء.

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النصر تأخر في الوصول إلى استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع، والذي احتضن مواجهة الوحدة، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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هذا التأخر؛ دفع الرابطة السعودية المحترفة لتأجيل موعد انطلاق المباراة من "السابعة مساءً إلى الثامنة"؛ ليُقدم الوحدة احتجاجًا رسميًا ضد النصر، وذلك بعد خسارته (0-2).