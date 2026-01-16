وجه الناقد الرياضي أحمد الفهيد، رسائل نارية إلى نواف العقيدي، حارس مرمى النصر بعد صدور قرارات انضباطية جديدة في حقه، عقب أحداث مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن السعودي.
"كان مهددًا بالشطب وانتهاء مستقبله" .. الكشف عن سيناريو صادم لعقاب نواف العقيدي وتدخل مفاجئ أنقذ مسيرته!
النصر يدفع ثمن تهور نواف العقيدي
الحارس السعودي الدولي، قد تعرض للطرد في مباراة فريقه ضد الهلال بديربي الرياض الذي خسره النصر بنتيجة (1-3)، حيث تسبب في خوض فريقه النصف ساعة الأخيرة من اللقاء بعشرة لاعبين فقط.
العقيدي تحصل على كارت أحمر مباشر في الدقيقة 60 من عمر الديربي، بعدما اعتدى بالضرب على البرتغالي روبن نيفيش؛ لاعب وسط الهلال، أثناء محاولته التقاط الكرة من الشباك النصراوية بعد إدراك سالم الدوسري التعادل في الدقيقة 57 بفضل ضربة جزاء.
ومعه تمكن الهلال من العودة للقاء مسجلًا هدفين بعد ذلك في مرمى الحارس البديل مبارك البوعينين.
وعقب المباراة، أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف نواف العقيدي لمدة مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال.
وأصدرت لجنة الانضباط بيانا رسميا أكدت فيه أن العقوبة تأتي لحصول الحارس على بطاقة حمراء لقيامه بسلوك مشين تجاه لاعب المنافس وفقا لما ورد في تقرير الحكم.
ويفتقد النصر جهود العقيدي في مباراة الشباب يوم السبت المقبل في الجولة السادسة عشرة من الدوري، بالإضافة إلى مواجهة ضمك في الجولة السابعة عشرة يوم 21 يناير الجاري.
نواف العقيدي كان مهددًا بالشطب
الإعلامي أحمد الفهيد أطلق العنان لتصريحاته الهجومية على نواف العقيدي، مفجرًا مفاجأة عن أزمته السابقة مع المنتخب السعودي، وذلك خلال حلوله ضيفًا على برنامج "أكشن مع وليد".
وقال الفهيد: "نواف العقيدي عندما حدثت واقعة المنتخب كان القرار المتخذ بشطبه نهائيًا والقضاء على مستقبله الرياضي، هذه معلومة لدي ومع ذلك تحركت الجهات الرياضية المختصة وفكروا في مصلحة اللاعب وأنه لا يزال صغيرًا في السن واعتبروه لاعبًا مهمًا ورحمة من المسؤولين، تم التغاضي عن شطبه والاتفاق على تطبيق العقوبة القصوى تجاهه سواء مالية أو إدارية".
- Getty Images Sport
العقيدي يحتاج إلى الهدوء والتمسك بالفرصة
وأضاف: "بعد إتمام العقوبة عاد نواف العقيدي إلى الملاعب سواء مع النصر أو منتخب السعودية، بل أصبح الحارس الأساسي للصقور وكان سببًا في صعود منتخبنا إلى نهائيات كأس العالم، وهنا أتساءل لماذا لا يستفيد العقيدي من هذا الوضع ويترك وسائل التواصل الاجتماعي والمقاطع وسخرية الجماهير ويركز في كرة القدم فقط".
وختم الفهيد: "المنتخب السعودي والنصر يحتاجون نواف العقيدي، وعمره لا يزال 25 عامًا وأمامه فرصة لأن يكون حارسًا عالميًا، وهناك دور مهم على وكيله بضرورة تقويمه وتدريبه على التحكم في ردة فعله سواء مع الجماهير أو الإعلام أو زملاءه، حتى يكون لديه انضباط نفسي داخل وخارج المعلب".
مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026
فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة ضد الأهلي والقادسية والهلال تواليًا.
أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.
نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:
1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.
2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.
3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.
4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.
5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.
6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.
7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.
8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.
9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.
10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.
11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.
12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.
13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.
14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.
15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.
16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.
17- الجولة التاسعة من الدوري: النصر (4-1) الخليج.
18- الجولة الخامسة من أبطال آسيا "2": استقلال دوشنبه (0-4) النصر.
19- الجولة السادسة من أبطال آسيا "2": النصر (5-1) الزوراء.
20- الجولة الحادية عشر من الدوري: النصر (3-0) الأخدود.
21- الجولة الثانية عشر من الدوري: الاتفاق (2-2) النصر.
22- الجولة الثالثة عشر من الدوري: الأهلي (3-2) النصر.
23- الجولة الرابعة عشر من الدوري: النصر (1-2) القادسية.
24- الجولة الخامسة عشر من الدوري: الهلال (3-1) النصر.