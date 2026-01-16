"كان مهددًا بالشطب وانتهاء مستقبله" .. الكشف عن سيناريو صادم لعقاب نواف العقيدي وتدخل مفاجئ أنقذ مسيرته!

الحارس السعودي الدولي، قد تعرض للطرد في مباراة فريقه ضد الهلال بديربي الرياض الذي خسره النصر بنتيجة (1-3)، حيث تسبب في خوض فريقه النصف ساعة الأخيرة من اللقاء بعشرة لاعبين فقط.

العقيدي تحصل على كارت أحمر مباشر في الدقيقة 60 من عمر الديربي، بعدما اعتدى بالضرب على البرتغالي روبن نيفيش؛ لاعب وسط الهلال، أثناء محاولته التقاط الكرة من الشباك النصراوية بعد إدراك سالم الدوسري التعادل في الدقيقة 57 بفضل ضربة جزاء.

ومعه تمكن الهلال من العودة للقاء مسجلًا هدفين بعد ذلك في مرمى الحارس البديل مبارك البوعينين.

وعقب المباراة، أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف نواف العقيدي لمدة مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال.

وأصدرت لجنة الانضباط بيانا رسميا أكدت فيه أن العقوبة تأتي لحصول الحارس على بطاقة حمراء لقيامه بسلوك مشين تجاه لاعب المنافس وفقا لما ورد في تقرير الحكم.

ويفتقد النصر جهود العقيدي في مباراة الشباب يوم السبت المقبل في الجولة السادسة عشرة من الدوري، بالإضافة إلى مواجهة ضمك في الجولة السابعة عشرة يوم 21 يناير الجاري.