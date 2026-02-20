"الهلال يتجنب هذا الفريق بالنخبة" .. بدر بالعبيد : النصر يتجه للغرب في رحلته الآسيوية والنهائي يقام بملعبه!

كشف بدر بالعبيد، المختص في شؤون الكرة الآسيوية، عن تغييرات في مشوار النصر ببطولة دوري أبطال آسيا 2 محددًا ملعب المباراة النهائية للمسابقة.

النصر حقق العلامة الكاملة في مرحلة المجموعات من البطولة، بالانتصار في 8 مباريات ذهابًا وإيابًا على كل من الاستقلال وجوا والزوراء وأركاداج، ليصل إلى دور الثمانية من أجل اللعب ضد الوصل الإماراتي.