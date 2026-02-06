Goal.com
أحمد فرهود

في ليلة ولاء نجم النصر: تهمة الهلال تطارد جورج جيسوس مجددًا.. والقدر يعاقب الاتحاد بـ"أعنف طريقة"

النصر يفوز وسط أزمة الأسطورة كريستيانو رونالدو..

في ليلة غاب فيها "الدون" كريستيانو رونالدو، وحضر خلالها فريق النصر الأول لكرة القدم؛ برهن فرسان نجد أن الرهان على المجموعة، هو السر الحقيقي للنجاح.

النصر فاز (2-0) على فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

ثنائية النصر في الشباك الاتحادية؛ جاءت عن طريق كل من النجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 84، والبرازيلي أنجيلو جابرييل في الدقيقة 90+6.

وبهذه النتيجة.. واصل الفريق النصراوي زحفه الشرس ومطاردته اللصيقة لعملاق الرياض الهلال، على قمة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ حيث وصل للنقطة 49 في "الوصافة"، وبفارق نقطة وحيدة عن الزعيم "المتصدر".

أما الاتحاد الذي تعرض لظروف قاسية في الكلاسيكو؛ فقد تجمد عند النقطة 34، في "المركز السابع" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول" في السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز النصر المُتأخر على الاتحاد..

    لعبة جورج جيسوس "التكتيكية" في كلاسيكو النصر والاتحاد

    اعتمد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم، على لعبة "تكتيكية" في كلاسيكو السعودية ضد نادي الاتحاد؛ وذلك في ظل غياب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

    غياب رونالدو؛ جعل جيسوس يدخل الكلاسيكو السعودي الكبير، بهذا التنظيم:

    * أولًا: إدخال عبدالله الخيبري كـ"وسط ميدان ثانٍ"، بجوار الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

    * ثانيًا: تحويل البرازيلي أنجيلو جابرييل من وسط الميدان، إلى الجناح الأيسر.

    * ثالثًا: الاعتماد على الجناح الأيسر السنغالي ساديو ماني، كمهاجم صريح.

    هُنا.. أعطى جيسوس حرية للاعبيه في تبادل المراكز؛ فأحيانًا كُنا نُشاهد أنجيلو يذهب إلى العمق، مع دخول بروزوفيتش على الطرف بدلًا منه.

    الهدف من تبادل المركز بين أنجيلو وبروزوفيتش؛ هو سحب النجم البرازيلي للظهير الاتحاد بمهاراته، ثم فتح المساحة إلى بروزوفيتش للذهاب إلى الطرف وإرسال العرضيات المتقنة.

    كما أن النجم الكرواتي كان يُساعد في هذا الطرف هجوميًا؛ نظرًا لأن جيسوس اعتمد في الكلاسيكو على المدافع الإسباني إينيغو مارتينيز كـ"ظهير أيسر"، وهو الذي لا يتقدم للأمام.

    وبصفةٍ عامة.. كانت هذه الجبهة هي الأكثر نشاطًا بالفعل؛ وذلك بالمقارنة مع الطرف الأيمن، المكون من الظهير سلطان الغنام والجناح الفرنسي كينجسلي كومان.

    تهمة الهلال.. جورج جيسوس يواصل المغامرة بنجومه

    ومن حيث توقفنا سنستكمل حديثنا الآن؛ بخصوص النجم الفرنسي كينجسلي كومان، جناح أيمن فريق النصر الأول لكرة القدم.

    كومان لم يظهر بالشكل المطلوب في كلاسيكو النصر والاتحاد، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ وهو ما أثر على قوة الجبهة اليمنى، من الأساس.

    ويبدو أن النجم الفرنسي لم يكن جاهزًا أساسًا لهذا الكلاسيكو؛ حيث كان يُعاني من الإصابة في الأيام الماضية، وهذا يقودنا لعدة نقاط على النحو التالي:

    * أولًا: المدير الفني البرتغالي للنصر جورج جيسوس؛ يواصل سياسته التي عرضته للانتقادات مع فريقه السابق الهلال، وهو المغامرة باللاعبين المصابين أو غير الجاهزين.

    * ثانيًا: عدم الثقة في اللاعبين المحليين؛ وذلك بتفضيل أجنبي غير جاهز 100% مثل كومان، على نجم محلي متألق مؤخرًا وهو عبدالرحمن غريب.

    وكان بالإمكان الاعتماد على غريب في الجناح الأيسر، مع ذهاب البرازيلي أنجيلو جابرييل إلى الطرف الأيمن؛ خاصة أنه يجيد في هذا المركز، أيضًا.

    إلا أنه لم يقم بذلك؛ ما جعلنا نُشاهد النصر يلعب بطرف واحد فقط - وهو الأيسر -، في ظل عدم جاهزية كومان البدنية والفنية.

    سيناريو صادم.. القدر ينقلب على الاتحاد ضد نادي النصر

    وبالانتقال إلى المعسكر الآخر وهو عملاق جدة الاتحاد؛ سنجد أن المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو حاول إيقاف الجبهة اليسرى للنصر، من خلال الآتي:

    * أولًا: اللعب بالظهيرين مهند الشنقيطي وأحمد الجليدان، في التشكيل الأساسي.

    * ثانيًا: الاعتماد على الشنقيطي كجناح أيمن أوسط وسط أيمن أكثر، مع تثبيت الجليدان كـ"ظهير دفاعي".

    هُنا.. اضطر كونسيساو لتحويل الجناح الأيمن الفرنسي موسى ديابي، إلى الطرف الأيسر؛ ما أثر بشكلٍ واضح على الشكل الهجومي للاتحاد، ولكنه منح الفريق صلابة دفاعية أكبر.

    إلا أن خطط المدير الفني البرتغالي شهدت انتكاسة كبيرة؛ حيث استبدل الشنقيطي في "الاستراحة"، قبل أن يتعرض الجليدان للإصابة في الشوط الثاني.

    وقتها انكشف الطرف الأيمن من دفاع الاتحاد - الأيسر من هجوم النصر -؛ حيث لم يعد موجودًا كل من الشنقيطي والجليدان، مع الاضطرار لإدخال المدافع الشاب محمد برناوي.

    ومن هذا الجانب.. شنّ النصر أكثر من هجمة، حتى ارتكب برناوي الخطأ القاتل، بإبعاد الكرة بيده داخل منطقة الـ18؛ الأمر الذي منح العالمي "ركلة جزائية"، انتهت بهدف الفوز.

    نجولو كانتي.. محمدو دومبيا يعوده بأفضل طريقة ولكن!

    أيضًا.. يجب الحديث عن تأثير رحيل متوسط الميدان الفرنسي نجولو كانتي، عن فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي "يناير 2026"؛ متجهًا إلى نادي فنربخشه التركي.

    كما ذكرنا في تقارير سابقة، رحيل كانتي أعطى فرصة أكبر للنجم المالي المتألق محمدو دومبيا؛ للحصول على دقائق لعب أكثر.

    إلا أن هُناك سلبية مختلفة؛ وهي رحيل كانتي جعلنا نُشاهد دومبيا يتحمل مسؤولية وسط الاتحاد بالكامل ضد نادي النصر، سواء هجوميًا أو دفاعيًا.

    تحمل النجم المالي المسؤولية وحيدًا؛ يأتي في ظل التراجع في مستوى متوسط الميدان الآخر، وهو البرازيلي فابينيو تافاريس.

    وبالتالي.. بذل محمدو دومبيا مجهودًا كبيرًا طوال 75 دقيقة كاملة؛ الأمر الذي جعله ينهار بدنيًا في الربع ساعة الأخيرة، ما منح النصر السيطرة على الكرة، والأفضلية التامة.

    جيسوس يتخلص من لعنة كونسيساو.. والعمري يرد بقوة

    أخيرًا.. يجب التطرق لبعض النقاط السريعة؛ التي يُمكن استخلاصها من كلاسيكو النصر والاتحاد، على النحو التالي:

    * أولًا: النصر فاز للمباراة الثانية على التوالي؛ في غياب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الذي دخل في "إضراب".

    * ثانيًا: قدّم مدافع النصر عبدالإله العمري مستوى مبهر، وأعلن ولاءه التام لناديه؛ في رد على اتهامات عدم لعبه بجدية ضد الاتحاد، الذي كان يريد الانضمام إليه.

    * ثالثًا: رغم أن المدير الفني البرتغالي للنصر جورج جيسوس يتفوق تاريخيًا بقليل على مواطنه مدرب الاتحاد سيرجيو كونسيساو؛ إلا أنه تخلص من لعنة المباريات الأخيرة ضده.

    وقبل كلاسيكو الليلة.. لم يفز جيسوس ضد كونسيساو في آخر 5 مباريات؛ حيث يعود آخر انتصار إلى أبريل 2018، في لقاء فريقه وقتها سبورتنج لشبونة ضد بورتو بنصف نهائي كأس البرتغال.

    ولذلك.. نستطيع القول إن النصر ومدربه جيسوس، خرجوا بمكاسب عديدة جدًا؛ من الكلاسيكو السعودي الكبير.

