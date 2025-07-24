"جنون النصر ومفاجأة كريم بنزيما ورياض محرز"! .. الكشف عن رواتب الرباعي الكبير و"ثروة سالم الدوسري بعد التجديد"

أسرار مالية من داخل الرباعي الكبير..

كرة القدم في المملكة العربية السعودية شهدت ثورة تاريخية، منذ عامين تقريبًا؛ خاصة بعد انتقال 75% من أسهم الرباعي الكبير "الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي"، إلى صندوق الاستثمارات العامة.

انتقال 75% من أسهم هذا الرباعي الكبير إلى صندوق الاستثمارات؛ صاحبه قدوم العديد من النجوم العالميين لمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، في مقدمتهم الأسطورة كريستيانو رونالدو.

بعد رونالدو.. انتقل "كريم بنزيما، رياض محرز، ساديو ماني وغيرهم" للملاعب السعودية؛ بالإضافة إلى ارتداء الساحر البرازيلي نيمار جونيور قميص الهلال لموسم ونصف، قبل الرحيل.