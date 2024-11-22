"ثنائي دمر خطة ستيفانو بيولي ونجوم القادسية يوجهون رسالة إلى هيرفي رينارد" .. النصر لا يملك مقومات البطل

السقوط الأول للنصر في الدوري..

بما يقدّمه نادي النصر السعودي، منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ كان من الطبيعي أن تأتي الهزيمة الأولى في دوري روشن للمحترفين، في أي وقتٍ.

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الهزيمة الأولى؛ جاءت في مواجهة القادسية، مساء اليوم الجمعة، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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النصر افتتح الأهداف في الدقيقة 32، عن طريق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم؛ قبل أن يقلب القادسية النتيجة، بثنائية في الدقيقتين 37 و50.

ثنائية القادسية جاءتا عن طريق المهاجم المكسيكي جوليان كينونيس، ثم زميله الجابوني الكبير بيير إيمريك أوباميانج؛ ليمنحا فريقهما 3 نقاط غالية للغاية.

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وبهذه النتيجة.. تجمد النصر عند النقطة 22، في "المركز الثالث" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، وبفارق 6 نقاط عن الهلال "المتصدر"، والذي سيلعب غدًا في نفس الجولة، ضد الخليج.

ومن ناحيته.. وصل القادسية إلى النقطة 22، في "المركز الخامس" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، وبفارق الأهداف عن نادي النصر "الثالث" والشباب "الرابع".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز القادسية الغالي على الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مساء اليوم الجمعة..