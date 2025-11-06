Al Nassr v Al Fayha - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

بعد ظهورهما الجدلي عقب أزمة النصر والفيحاء .. حقيقة إيقاف محمد الهويش وماجد الشمراني

توضيحات مهمة بخصوص حكام مباراة النصر والفيحاء..

لا تزال أصداء مباراة فريق النصر الأول لكرة القدم ضد نادي الفيحاء، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، تهز الشارع الرياضي في المملكة.

النصر فاز (2-1) على الفيحاء، بملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وشهدت هذه المباراة التي أدارها الحكم السعودي محمد الهويش، جدلًا واسعًا للغاية؛ وذلك بسبب احتساب "ركلة جزاء" مثيرة للفريق النصراوي، سجل منها الأسطورة كريستيانو رونالدو هدف الفوز في الدقيقة 90+14.

    أنباء عديدة عن حكام مباراة النصر والفيحاء المثيرة

    بعد مباراة فريق النصر الأول لكرة القدم ضد نادي الفيحاء، في الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ انتشرت مجموعة من الأخبار المثيرة للجدل.

    بعض هذه الأخبار أفادت إلى أن اتحاد الكرة السعودي، أوقف محمد الهويش - حكم الساحة في مباراة النصر والفيحاء -، إلى جانب مساعده في غرفة تقنية الفيديو "فار" خلال نفس المواجهة ماجد الشمراني؛ بسبب الأخطاء المؤثرة التي وقعا فيها.

    أما أخبار أخرى زعمت أن الشمراني كان موقوفًا أساسًا، قبل مباراة النصر والفيحاء المثيرة للجدل؛ ليتم السماح له بعد ذلك وبشكلٍ مفاجئ للجميع، بتولي مسؤولية "الفار" خلال هذه المواجهة.

    اتهامات بمحاولة نشر معلومات خاطئة عن حكام مباراة النصر والفيحاء

    ووسط كل تلك الأخبار سالفة الذكر.. اتهم المستشار التحكيمي عبدالله القحطاني البعض - لم يحددهم -؛ بمحاولة تمرير معلومات خاطئة لوسائل الإعلام عن الحكمين محمد الهويش وماجد الشمراني، بعد أحداث مباراة النصر والفيحاء في الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    القحطاني قال في تصريحات مع برنامج "دورينا غير"، مساء يوم الخميس: "البعض حاول تمرير معلومات مغلوطة إلى وسائل الإعلام؛ بأن اتحاد الكرة عاقب الهويش والشمراني بـ(الإيقاف)، بسبب أخطاء مباراة النصر والفيحاء".

    وأشار القحطاني إلى أن اتحاد الكرة يثق في الحكمين؛ ويعلم أن هُناك أخطاء تقديرية واردة، تحدث في بعض المباريات.

    وشدد المستشار التحكيمي على أن هذه الثقة، تجلت في وجود الهويش والشمراني كـ"حكمين رابعين"، في مباراتي الرياض ضد ضمك والحزم أمام الخليج - على التوالي -، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ رغم أنهما كانا قادمين بـ"رحلة ترانزيت"، من دولة العراق.

  • حقيقة تواجد ماجد الشمراني في مباراة النصر والفيحاء رغم إيقافه!

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. المستشار التحكيمي عبدالله القحطاني رد على الأخبار التي ترددت؛ بشأن تواجد الحكم ماجد الشمراني في غرفة تقنية الفيديو "فار" بمباراة النصر والفيحاء، رغم أنه كان موقوفًا.

    ونفى القحطاني هذه الأخبار تمامًا؛ مؤكدًا أن الشمراني لم توقع عليه أي عقوبة، قبل مباراة النصر والفيحاء ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    وبناء على ذلك.. أكد المستشار التحكيمي أن تواجد الشمراني في هذه المباراة - سالفة الذكر -؛ كان صحيحًا قانونيًا، ولا خلاف عليه أبدًا.

  • كواليس صادمة ورطت ماجد الشمراني في الساعات الماضية

    المثير في الأمر أن الصحفي أحمد العجلان كشف عن كواليس مثيرة للجدل؛ بخصوص دور الحكم ماجد الشمراني تحديدًا، في أزمة مباراة النصر والفيحاء ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    العجلان أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء يوم الخميس، أن الشمراني الذي كان مسؤولًا عن غرفة تقنية الفيديو "فار"، في مباراة النصر والفيحاء الماضية؛ لم يقم بعرض لقطة "ركلة الجزاء" المحتسبة للنصر من بدايتها، على حكم الساحة محمد الهويش.

    ولفت العجلان إلى أن الشمراني لم يعرض للهويش، لقطة دفع الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، للاعب الفيحاء أحمد بامسعود في بداية اللعبة؛ إلى جانب تركيزه على زاوية واحدة فقط، تُرجح قرار احتساب "ركلة الجزاء".

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات السبع الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية، أبرزها ضد العميد الاتحادي.

    أيضًا.. فاز النصر في الجولات الأربع الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.