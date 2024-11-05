النصر والعين | تاليسكا ينصف بيولي في ليلة الانتقام.. وكرة القدم لا تشبه "التنس" يا رحيمي!

العالمي يثأر بخماسية..

حقق النصر السعودي فوزًا ثأريًا غاليًا بنتيجة 5-1 على حساب ضيفه العين الإماراتي، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأول بارك بالرياض، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

افتتح تاليسكا التسجيل للنصر في الدقيقة الخامسة وعزز رونالدو التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 31، قبل أن يأتي الهدف الثالث بالنيران الصديقة في الدقيقة 37.

بداية الشوط الثاني شهدت انتفاضة للضيوف، حيث جاء الهدف الوحيد بالنيران الصديقة أيضًا، قبل أن يرد النصر بثنائية ويسلي وتاليسكا في الدقيقتين 81 و90+5.

بهذا الانتصار، رفع العالمي رصيده إلى 10 نقاط، ليتقدم إلى المركز الثالث في دوري منطقة الغرب، علمًا بأن العين بقي في المركز 12 الأخير برصيد نقطة واحدة.

وتعد هزيمة العين -الذي تجاوز النصر في ربع نهائي النسخة الماضية قبل التتويج بالبطولة الآسيوية- بمثابة جرس إنذار لحامل اللقب، الذي سيجد منافسة معقدة للحصول على إحدى البطاقات الـ8 المؤهلة لثمن نهائي البطولة.