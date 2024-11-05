النصر والعين | كريستيانو لم يعد "رونالدو" في حفلة الثأر.. والحلم الأخير يبدو مستحيلًا!

سجل واحتفل.. ولكن!

شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في حفلة النصر الثأرية أمام العين الإماراتي (5-1)، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة على ملعب الأول بارك في الرياض.

وسجل رونالدو هدف النصر الثاني في المباراة بعد متابعة ممتازة لكرة قوية سددها النجم السنغالي ساديو ماني، وارتدت من الحارس، ليقابلها رونالدو في الشباك.

ورفع صاحب الـ39 عامًا، بهذا الهدف، رصيده إلى 908 أهداف في مسيرته الكروية، ليقترب خطوة أخرى من حلمه الأخير في عالم كرة القدم، وهو الوصول إلى 1000 هدف قبل الاعتزال.