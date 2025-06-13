بعد كسب النصر معركته القانونية! .. رافع الرويلي "صاحب الوظيفتين" يعلن قراره الرسمي في مستقبله الكروي

حسم قراره بعد الكثير من الجدل..

تحدث رافع الرويلي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي العروبة، عن مستقبله مع عالم الساحرة المستديرة؛ بعد أن شغل الرأي العام السعودي، على مدار أسابيع طويلة للغاية.

الرويلي كان بطل أزمة مباراة النصر والعروبة، التي فاز فيها الأخير (2-1)، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الماضي 2024-2025.

النصر قدّم شكوى للحصول على نقاط المباراة كاملة وقتها، بحجة أن الرويلي شارك مع العروبة بـ"شكل مخالف للوائح"؛ وهو يملك وظيفة حكومية، غير كرة القدم.

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وبعد أسابيع عديدة من تنقل الشكوى بين لجنتي الانضباط والاستئاف؛ وصلت في النهاية إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي، الذي أقر بصحة موقف النصر ضد الرويلي؛ وبالتالي سحب الـ3 نقاط من العروبة ومنحها للعالمي.