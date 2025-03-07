"العقوبات تصل للإيقاف عام أو اثنين وقد تطال الجميع!" .. تطورات خطيرة في صراع النصر والعروبة

مفاجآت قانونية تهز الشارع السعودي..

لا يزال الشارع الرياضي السعودي، يترقب نتيجة الشكوى التي قدمها نادي النصر، ضد "أهلية" مشاركة الحارس رافع الرويلي، مع فريق العروبة.

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الرويلي قاد العروبة للفوز (2-1) على النصر، يوم 28 فبراير الماضي، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وبعد المباراة.. قدّمت الإدارة النصراوية شكوى رسمية؛ تفيد فيه بأن الرويلي لا يحق له المشاركة مع العروبة، باعتباره "لاعبًا هاويًا" يملك عملًا حكوميًا غير كرة القدم، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للوائح والقوانين.