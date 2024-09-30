النصر ضد الريان | تألق باولو فيكتور انحسر أمام "جلاده النصراوي" والرهيب أغمض عينيه عن "نقاط ضعف" العالمي

العالمي يبقي الرهيب عند نقطة الصفر..

ابتسمت الأرض لأصحابها اليوم الإثنين، بعد التعثر في الجولة الأولى -خارج الديار-، وحقق النصر السعودي أول فوز له في دوري أبطال آسيا للنخبة على حساب الريان القطري.

العالمي كان قد تعثر في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بالبطولة القارية، بالتعادل أمام الشرطة العراقي في بغداد (1-1)، لكن خطف أول ثلاث نقاط له الليلة بالفوز أمام الرهيب القطري بثنائية مقابل هدف وحيد.

الثنائية سجلها السنغالي ساديو ماني والبرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقتين 2+45 و76، قبل أن يحرز روجر جيديش هدف الريان الوحيد في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز ارتفع رصيد العالمي للنقطة الرابعة محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعة غرب، بفارق نقطتين عن الأهلي السعودي؛ محتل الصدارة، فيما تجمد الريان عند صفر نقاط قابعًا في المركز الـ11 وقبل الأخير، مع الوضع في الحسبان أن مباريات تلك الجولة لم تنته بعد.

وفي السطور التالية نستعرض بعض ملامح مواجهة النصر والريان..