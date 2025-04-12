النصر "كبير الرياض" .. تجرع كأس الهلال وأفعال صبيانية كادت تورط بيولي، و"الثائر" يصنع الخطورة وهو واقف!

النصر يضيق الخناق على الهلال في دوري روشن..

مواجهة ممتعة، رفع فيها النصر راية "كبير العاصمة"، بفوزه على الرياض بنتيجة (2-1)، على ملعب الأول بارك، في مواجهة الجولة 27 من دوري روشن السعودي.

وتقدم فايز سليماني بهدف الرياض في الدقيقة 45+2، فيما لعب كريستيانو رونالدو، دور البطولة في ريمونتادا النصر، بإحراز هدفي الأصفر، في الدقيقتين 56 و64 من عمر المباراة.

وواصل الرياض اللقاء بعشرة لاعبين، بعد تلقي أحمد عسيري بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 90+4 بداعي التدخل العنيف على جون دوران.

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ورفع النصر رصيده إلى 57 نقطة من 27 مباراة، ليصبح على بعد نقطة واحدة من الهلال، الوصيف، فيما يبتعد الاتحاد في الصدارة بـ65 نقطة، بينما تجمد رصيد الرياض عند 34 نقطة، في المركز التاسع.

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وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء النصر والرياض في لقاء الجولة 27 من دوري روشن..