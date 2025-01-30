هدف النصر .. نقل نجم الرائد للمستشفى بعد تدخل سلطان الغنام و"الكشف عن حالته"!

نجم الرائد يقع ضحية إصابات الملاعب..

أسوأ ما في كرة القدم هي "الإصابات"؛ وهذا ما حدث في مباراة نادي النصر ضد مستضيفه فريق الرائد، مساء اليوم الخميس.

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النصر فاز (2-1) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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وتقدم النصر بثنائية؛ عن طريق الأسطورة كريستيانو رونالدو ونواف بوشل، في الدقيقتين 35 و47؛ قبل أن يحرز الرائد هدفه الوحيد في الدقيقة 76، بواسطة محترفه أمير سعيود.

وبهذه النتيجة.. وصل النصر إلى نقطته الـ38، في المركز "الثالث" مؤقتًا بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بينما تجمد الرائد عند النقطة 14، في المركز "الخامس عشر".