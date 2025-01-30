"بيولي يتألق رغم العيب المدمر وثنائي الرائد جدير بارتداء قميص النصر" .. 3 نقاط غالية وسط لعنة بريدة

النصر يقترب أكثر من الهلال والاتحاد..

الحياة فرص؛ وهذا ما يبدو أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بدأ يؤمن به الآن؛ خاصة مع سقوط الهلال والاتحاد، صاحبي المركزين "الأول والثاني" في دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الجولة 17.

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النصر استغل الفرصة؛ عندما حقق الفوز (2-1) على الرائد، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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وتقدم النصر بثنائية؛ عن طريق الأسطورة كريستيانو رونالدو ونواف بوشل، في الدقيقتين 35 و47؛ قبل أن يحرز الرائد هدفه الوحيد في الدقيقة 76، بواسطة محترفه أمير سعيود.

وبهذه النتيجة.. وصل النصر إلى نقطته الـ38، في المركز "الثالث" مؤقتًا بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025؛ بينما تجمد الرائد عند النقطة 14، في المركز "الخامس عشر".

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وأصبح النصر على بُعد 5 نقاط فقط من ناديي الهلال والاتحاد؛ في انتظار ما سيفعله هذا الثنائي خلال الجولة الحالية؛ على أمل أن تخدمه النتائج في النهاية.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز نادي النصر على مستضيفه الرائد، مساء اليوم الخميس..