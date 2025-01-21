"جددوا لصاحب الـ4 عيون وموهبة النصر دخل التاريخ بطريقة فريدة" .. تحية للخليج الذي قهر الهلال وصمد ضد العالمي

النصر يحصل على 3 نقاط بصعوبة..

خرج نادي النصر ومدربه ستيفانو بيولي من "عنق الزجاجة"، في المواجهة ضد فريق الخليج، مساء اليوم الثلاثاء؛ ليحقق 3 نقاط غالية للغاية.

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النصر فاز (3-1) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، على "استاد الأمير محمد بن فهد" في مدينة الدمام، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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وتقدم النصر أولًا، بواسطة الأسطورة كريستيانو رونالدو في الدقيقة 65، بعد تمريرة ساحرة من زميله أوتافيو مونتيرو؛ قبل أن يُعادل الخليج من "ركلة جزاء" في الدقيقة 80، عن طريق كوستاس فورتونيس.

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لكن.. النصر عاد وخطف الفوز بهدفين متتاليين في شباك الخليج؛ سجلهما كل من سلطان الغنام ورونالدو، في الدقيقتين 81 و8+90 على التوالي.

وبهذه النتيجة.. ارتقى الفريق النصراوي إلى "المركز الثالث" مؤقتًا، برصيد 32 نقطة؛ بينما تجمد الخليج عند النقطة 23 في "المركز السابع".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز النصر "الصعب" على الخليج، مساء اليوم الثلاثاء، في دوري روشن السعودي للمحترفين..