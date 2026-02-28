"حاسبوه قبل معاقبة مدرب الخليج" .. مطالب جديدة باتخاذ إجراءات مشددة ضد جورج جيسوس!

وخلال ظهوره في المؤتمر الصحفي، عقب نهاية المباراة، تقدم دونيس برسالة اعتذار إلى الجهاز الإداري واللاعبين، عن الطرد الذي تعرض له، فيما وصف هذا الأمر، برسالة مثيرة للجدل، حيث قال إنه لم يكن يحدث ذلك عندما كان مع الهلال.

وأضاف دونيس، أن الخليج خسر المباراة بسبب قرارات التحكيم، كاشفًا عن رسالته إلى الهويش التي أسفرت عن البطاقة الحمراء، بقوله "تحدث مع الحكم وقلت إنكم لا تحترمون فريقي، وكان يجب احتساب ركلة جزاء وطرد فابينيو، الحكام غيروا النتيجة".

واستطرد مدرب الخليج بأن فريقه ممتاز، وهو نتاج مجهود موسمين لتكوين الفريق، مضيفًا "نحترم الفريق المنافس والحكام، وفلسفتنا أن نقدم كرة جميلة، ولكن هناك أشخاص قد لا يحبون هذا الأمر".

من جانبه، كشف أحمد خريدة، رئيس مجلس إدارة نادي الخليج، في حديثه لوسائل الإعلام، بأنه رغم دعم الحكم المحلي، إلا أن ما حدث اليوم، كان واضحًا للجميع.

وأضاف "نحن في زمن الفار، حدث ركل على لاعبنا، وهو أمر واضح مثل الشمس، إذا لم تحتسب تلك ركلة جزاء، فمتى تحتسب؟ الاتحاد نادي كبير، ولا يحتاج لمساعدة من أحد، الحالة واضحة، إذا في عصر الفار لم تحتسب تلك، والحكم ينفي بتلك السرعة… أسأل لجنة الحكام بمراجعة حالة ركل فابينيو لكوربيليس وتقييمها، لأنها لا تحتاج إلى الخبرة".